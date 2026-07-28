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Minić: Imamo kratkoročni i dugoročni plan ulaganja u privredu

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:18

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Palama da je Vlada pripremila projekat ulaganja u privredu Republike Srpske.

"Pripremili smo jedan projekat koji će, realno, vjerovatno ići u sljedećem sazivu Vlade, koji podrazumijeva ozbiljan i kratkoročni i dugoročni plan kada je u pitanju i privreda", rekao je Minić novinarima u Palama.

Prema njegovim riječima, jasno je da su neophodno određene strukturne promjene.

"Svjesni smo, kada je u pitanju privreda, da je prilično loše, nakaradno urađen pretežan dio privatizacije", naveo je Minić.

Minić je istakao da je čak u jednom momentu razmišljao da li postoji mogućnost nacionalizacije ili sličnih mjera koje su postojale, a kakvih više nema, za sve one firme koje su kupljene za marku ili za nekakvu bagatelu, a sada su zaključane i niko nije izvršio obavezu prema radnicima.

"U mom Šamcu je luka Šamac, strateško preduzeće, privatizovana, isključena jurisdikcija Republike Srpske, i tako dalje. I to je upravo ono za šta nekada optužuju nas, a sa tim nemamo apsolutno nikakve veze. Nažalost, ta privatizacija je urađena prije nas, ali moraćemo tražiti modalitet da se i to rješava", rekao je premijer Srpske, prenosi Srna.

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Savo Minić

Republika Srpska

Poljoprivreda

Pale

Vlada Republike Srpske

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