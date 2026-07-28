Esport savez BiH u Dubaiju: Otvoreni razgovori o saradnji u oblasti gejminga i esporta

Predstavnici Esport saveza BiH učestvovali su u međunarodnoj poslovnoj delegaciji koja je od 22. do 24. jula boravila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je održan niz sastanaka sa vodećim organizacijama i kompanijama iz oblasti gejminga, esporta, digitalne ekonomije i novih tehnologija.

Program je organizovao DMCC Gejming Centar, jedan od najznačajnijih svjetskih gejming ekosistema, sa ciljem razvoja međunarodne saradnje i povezivanja tržišta Evrope i Bliskog istoka.

Gejmeri iz BiH u Dubaiju

Delegaciju su činili predstavnici više država, a tokom trodnevne posjete održano je više od dvadeset sastanaka sa kompanijama, institucijama i organizacijama iz Dubaija i Šardžaha. Program je, između ostalog, uključivao posjete DMCC Gejming Centru, kompaniji Jala Grup, Šardžah Media Siti, kao i sastanke sa predstavnicima GITEKS Global, jednog od najvećih svjetskih tehnoloških sajmova.

Tokom sastanaka razgovarano je o razvoju gejming i esports industrije, mogućnostima međunarodne saradnje, organizaciji događaja, razvoju poslovnih ekosistema, kao i povezivanju kompanija i organizacija kroz zajedničke projekte. Poseban fokus bio je na modelima kojima Dubai posljednjih godina razvija gejming kao jednu od strateških industrija budućnosti, uz snažnu institucionalnu podršku i značajna ulaganja. DMCC Gejming Centar danas okuplja više od 150 gejming i esports kompanija i predstavlja jednu od vodećih platformi za razvoj ovog sektora u MENA regiji.

Generalni sekretar Esport saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik Esports Ambrela asocijacije, Goran Kuzmić, istakao je da ovakve posjete imaju veliki značaj za razvoj domaćeg esport ekosistema.

"Dubai danas pokazuje kako izgleda kada jedna država strateški posmatra gejming i esport kao industriju budućnosti. Posebno impresionira širina njihove vizije – od razvoja poslovnog okruženja i infrastrukture, preko podrške kompanijama i startapima, do privlačenja investicija i međunarodnih partnerstava. Velika mi je čast i ogromno novo iskustvo iz prve ruke vidjeti koliko su otvoreni za saradnju sa organizacijama iz našeg regiona. Vjerujem da ovakvi kontakti predstavljaju odličnu priliku i mogu doprinijeti razvoju novih partnerstava i projekata u oblasti esporta i gejminga“, izjavio je Kuzmić.

Gejmeri iz BiH u Dubaiju

Iz Esport saveza BiH poručuju da će nastaviti aktivno razvijati međunarodnu saradnju i povezivati domaći esport sektor sa međunarodnim organizacijama, s ciljem otvaranja novih prilika za igrače, klubove, organizatore i kompanije koje djeluju u ovoj industriji, te da iskustvo i prepoznatljivost esport liga iz Esports Ambrela asocijacije može da bude pravi primjer razvijanja ekosistema.