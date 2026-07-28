Crna Gora rampom šokirala region: Uvode se vize za čak pet zemalja

Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu kojom se, u okviru napora te države na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, državljanima pet zemalja od 1. novembra uvodi obaveza posjedovanja vize za ulazak u zemlju.

Crna Gora od 1. novembra 2026. godine uvodi vize za državljane Turske, Bjelorusije, Kine, Rusije i Saudijske Arabije, kao dio napora te države na putu da postane punopravna članica Evropske unije.

"Vlada Crne Gore je 23. jula 2026. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu, shodno čijim odredbama je državljanima zemalja koje su činile neusklađenosti između viznog režima Crne Gore i Evropske unije - Bjelorusije, Kine, Rusije, Saudijske Arabije i Turske od 1. novembra 2026. godine neophodna viza za ulazak u Crnu Goru", saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova.

Olakšane procedure za dobijanje viza

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore navodi da je istovremeno preduzelo određene korake kako bi proces dobijanja crnogorske vize za državljane navedenih zemalja bio što jednostavniji i dostupniji.

"Najvažnija novina za građane kojima je potrebna crnogorska viza jeste da zahtjev više ne moraju podnositi isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore. Zahvaljujući saradnji sa kompanijom VFS Global, vodećim svjetskim partnerom za pružanje viznih usluga, zahtjevi za izdavanje crnogorske vize već sada mogu da se podnesu u VFS aplikacionim centrima u Indiji, Bangladešu, Kirgistanu, Azerbejdžanu, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Rusiji", navodi Ministarstvo.

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Dodaju da će u narednom periodu biti otvoreni centri u Pakistanu, Kini, Jermeniji, Kazahstanu, Filipinima, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Bjelorusiji, Nepalu i Uzbekistanu, dok je planirano dalje širenje mreže i na Jordan, Kuvajt, Tajland i Indoneziju. Na ovaj način strani državljani moći će da podnesu zahtjev za crnogorsku vizu u najbližem VFS aplikacionom centru, bez potrebe da putuju do ambasada ili konzulata Crne Gore, što će značajno pojednostaviti proceduru i učiniti je bržom i pristupačnijom.

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore dodaje da najnovijom odlukom o izmjeni viznog sistema ta zemlja ispunjava jednu od važnih obaveza na putu ka članstvu u EU, te istovremeno modernizuje vizni sistem i olakšava pristup toj zemlji građanima brojnih emitivnih tržišta.

"Na taj način jačaju se bezbjednost, digitalizacija javne uprave i konkurentnost Crne Gore kao turističke i investicione destinacije", poručuju iz crnogorskog MSP-a.

Turska ponovo pod strogim režimom

Na relaciji Podgorica–Ankara, pitanje viznog režima bilo je u fokusu i u oktobru 2025. godine, kada je Vlada Crne Gore kratkotrajno suspendovala bezvizni režim sa Turskom. Privremena obustava bezviznog režima za državljane Turske uvedena je nakon incidenta u Podgorici, sa kojim su pojedini lokalni mediji prvobitno dovodili u vezu turske državljane. Naknadna istraga pokazala je da turski državljani nisu bili umješani u napad.

Viši sud u Podgorici saopštio je 31. oktobra da su dvije osobe, uhapšene zbog sumnje da su povezane sa napadom nožem 25. oktobra, puštene iz pritvora nakon što je utvrđeno da nisu imale veze sa incidentom, te da se u vrijeme napada nisu nalazile na mjestu događaja.

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Odluka o ranijem uvođenju viznog režima izazvala je i kritike dijela crnogorskih zvaničnika. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je u novembru da je ta mjera bila ishitrena i ekonomski štetna, naglasivši da je kolektivna krivica prema bilo kom narodu neprihvatljiva. Ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović ubrzo je nakon toga posjetio Istanbul, gdje je razgovarao sa turskim zvaničnicima i izrazio nadu u što skorije ukidanje viza, ističući značaj dobrih odnosa Podgorice i Ankare.

Crna Gora je ponovo 23. decembra uspostavila bezvizni režim za državljane Turske, uz skraćenje dozvoljenog boravka sa 90 na 30 dana. Najnovija odluka o vizama trajno uređuje ovaj odnos kroz obavezno usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, prenosi Oslobođenje.