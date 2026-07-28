Biznismen najavio po milion evra bivšim radnicima

Srpski biznismen Bogoljub Karić izjavio je da će svaki bivši zaposleni BK televizije dobiti po milion evra kad od države naplati odštetu zbog, kako tvrdi, nezakonitog oduzimanja njegovih kompanija.

Dodao je da će i radnici drugih kompanija iz BK sistema biti nagrađeni, poručivši da će "svi koji su radili u BK biti milioneri".

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Gostujući u podkastu "tel kast", Bogoljub Karić govorio je o periodu nakon sudskih odluka koje su, prema njegovim riječima, pogodile njegov poslovni sistem, ali i o planovima koje ima ukoliko uspije da naplati odštetu od države.

Karić je javno obećao da će svaki bivši radnik BK televizije dobiti po milion evra.

"Svaki radnik BK televizije će dobiti po milion evra. Na sudu smo već dobili, manje-više, mnoge stvari", rekao je Karić i dodao da se samo čeka naplata tih sporova.

Dodao je da ne misli samo na zaposlene u BK televiziji, već na sve koji su radili u kompanijama koje su bile dio BK sistema.

"Možda neće svuda biti taj iznos, ali svi koji su radili u BK televiziji će biti milioneri", poručio je Karić.

Podsjetimo, oduzimanje kompanija Bogoljubu Kariću i urušavanje njegove poslovne imperije u Srbiji dogodilo se krajem 2005. i tokom 2006. godine kroz niz pravnih, političkih i finansijskih mjera tadašnje Vlade Srbije.

Glavni udarac Karićevom biznisu bilo je oduzimanje licence i gašenje prvog operatera mobilne telefonije u Srbiji, Mobtela.

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Nakon toga, država je ubrzo blokirala i ugasila i druge ključne stubove Karićeve poslovne imperije. U pitanju je Astra banka (bivša BK banka), kad je Narodna banka Srbije uvela prinudnu upravu i pokrenula likvidaciju banke zbog sumnjivih transakcija i iznošenja novca na Kipar.

Ugašena je i BK Televizija, kada joj je Radiodifuzna agencija (RRA) oduzela nacionalnu frekvenciju u aprilu 2006. godine, nakon čega je obustavljeno i emitovanje programa.

(Nova)