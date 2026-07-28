Kupci sve češće na meti odvratne podvale

Kupci u BiH sve češće primjećuju da proizvodi koje godinama kupuju više nemaju isti okus, sastav ili kvalitet, iako su cijena i izgled pakovanja ostali gotovo nepromijenjeni.

Nakon višegodišnjih poskupljenja građani su se već navikli da za istu količinu hrane, sredstava za higijenu i drugih svakodnevnih proizvoda izdvajaju više novca.

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Primijetili su i da pojedina pakovanja postaju manja, dok cijena ostaje ista. Međutim, postoji još jedna promjena koju je mnogo teže uočiti prije nego što proizvod završi u domu kupca, piše "RTV Slon".

Riječ je o praksi poznatoj kao skimpflacija, odnosno smanjenju kvaliteta proizvoda bez vidljivog smanjenja cijene.

Proizvođač može promijeniti recepturu, smanjiti udio kvalitetnijeg sastojka, koristiti jeftiniju zamjenu ili izostaviti dio onoga zbog čega su kupci ranije birali upravo taj proizvod.

Za prosječnu porodicu u BiH takva promjena nije beznačajna. Kada se kupovina planira prema ograničenom kućnom budžetu, kupac očekuje da za svoj novac dobije proizvod koji poznaje. Ukoliko tek nakon otvaranja pakovanja primijeti drugačiji okus, slabiju teksturu ili lošiji učinak, javlja se osjećaj da nije dobio ono što je platio.

Novo istraživanje pokazalo je da potrošači upravo smanjenje kvaliteta smatraju nepoštenijim od klasičnog poskupljenja ili smanjivanja gramaže.

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Kupci su manje spremni ponovo kupiti takav proizvod, posebno kada promjena nije jasno navedena na ambalaži.

Cijenu je moguće provjeriti na polici, a gramažu pročitati na pakovanju. Promjenu recepture mnogo je teže otkriti. Kupac često mora uporediti staru i novu deklaraciju ili proizvod prvo probati kako bi shvatio da ono što godinama kupuje više nije isto.

Upravo zbog toga kupci u BiH sve češće razgovaraju o proizvodima koji su, kako kažu, "nekada bili bolji". Takve primjedbe najčešće se odnose na čokolade, kremove, mliječne proizvode, kafu, sokove, suhomesnate proizvode, deterdžente i sredstva za čišćenje. To ne znači da je svaki drugačiji okus dokaz namjernog smanjivanja kvaliteta, ali potrošači imaju pravo provjeriti šta se nalazi u proizvodu koji plaćaju.

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Posebno nezadovoljstvo izaziva situacija u kojoj cijena nastavi rasti, dok kvalitet istovremeno pada. Kupac tada ne samo da plaća više nego ranije, već za veći iznos dobija proizvod kojim je manje zadovoljan.

Istraživanje profesora Joanisa Evangelidisa sa ESADE Biznis Skul pokazalo je da kupci mnogo blaže prihvataju promjene kada ih proizvođač otvoreno objasni. Ukoliko je jasno navedeno da je izmijenjena ambalaža ili neki manje važan dio proizvoda, reakcije nisu toliko negativne. Problem nastaje kada se promijeni ono što čini suštinu proizvoda, poput okusa, teksture ili ključnog sastojka.

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Kupci u BiH zato mogu obratiti pažnju na deklaraciju, redoslijed sastojaka, gramažu i nutritivne vrijednosti, naročito kod proizvoda koje redovno kupuju. Čuvanje starog pakovanja ili fotografije deklaracije može pomoći pri poređenju, jer se promjene često ne mogu prepoznati samo po dizajnu ambalaže.

Kada primijete da proizvod više ne odgovara kvalitetu koji očekuju, građani najčešće reaguju na najjednostavniji način, biraju drugog proizvođača. Upravo gubitak povjerenja može biti mnogo veći problem za kompanije od nezadovoljstva izazvanog običnim poskupljenjem.