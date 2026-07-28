Pljušte reakcije na inicijativu za postavljanje "Ljiljana" u Mostaru

Novi spomenik i stari sukobi. Tako bi se ukratko mogao opisati prijedlog federalnog poslanika Sanela Kajana za izgradnju monumentalnog "Ljiljana" na Fortici iznad Mostara.

Prije nego što je i zvanično razmatrana, inicijativa je, moglo bi se reći izazvala nove podjele. Stižu i prve reakcije.

Novi spomenik i stari sukobi. Tako bi se ukratko mogao opisati prijedlog federalnog poslanika Sanela Kajana za izgradnju monumentalnog "Ljiljana" na Fortici iznad Mostara.

Prije nego što je i zvanično razmatrana, inicijativa je, moglo bi se reći izazvala nove podjele. Stižu i prve reakcije.

Mostar treba centralni "Ljiljan" - tako smatra federalni poslanik Sanel Kajan. Tvrdi da grad ni više od tri decenije nakon rata nema spomen-obilježje posvećeno pripadnicima Armije Republike BiH i MUP-a Republike BiH. Vrijeme je, kaže, da se taj dug ispravi.

"Oko ovog projekta trebamo se ujediniti i zajednički raditi na njegovoj realizaciji. Iznad Mostara, vidljiv iz svih dijelova grada, Ljiljan bi trajno svjedočio o borbi za Bosnu i Hercegovinu, njenim braniocima i vrijednostima koje ne smijemo zaboraviti", rekao je federalni poslanik Sanel Kajan.

Ideja je, međutim, odmah naišla na oštar odgovor. Neće je podržati delegati iz reda hrvatskog naroda. Izgradnja spomenika dodatno bi, kažu, produbila podjele u Mostaru.

"Pa takva ideja se ne može podržati nikako. Već dugo vremena radi na ovakvim i drugim rigidnim idejama koje služe samo za podgrijavanje nacionalnih tenzija. On je već od ranije poznat po tome što mrzi sve što je hrvatsko i srpsko..A, evo, veličao bi nešto što pripada Bošnjacima", kazao je predsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Martinović Tomislav.

Pljušte reakcije srpskih delegata. O pitanjima koja duboko zadiru u ratno nasljeđe ne može se odlučivati jednostrano i bez saglasnosti sva tri konstitutivna naroda.

"Mi takve jednostrane odluke koje dolaze od jednog naroda bez konsenzusa druga dva - nećemo podržati. Mislim da ni Hrvati nisu, mislim to sada nije moja briga. Ali, jednostavno, mislim da je to onako baš jednostrano.. obzirom da je i to neko brdo po mom saznanju onako dominantno i da se vidi cijeli grad", kazao je delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Nikola Materić.

Inicijativnom nije iznenađen ni Goran Broćeta. Takvi potezi itekako liče na Demokratsku frontu, koja je, kaže portparol i potrčko Stranke demokratske akcije.

"Kada je u pitanju samo obilježje, podrška nas iz SNSD-a tim i takvim spomenicima nikada neće biti. A, usput, pitamo DF, gđe su danas mostarski Srbi koji su tu živjeli vjekovima i od koga su branili Mostar? Da li možda od Alekse Šantića i drugih velikih mostaraca", dodao je delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta.

Od inicijative do realizacije put je dug. Po svemu sudeći i trnovit.. bar ako je suditi po prvim reakcijama.