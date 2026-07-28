Treba li mandat da pripada političkoj stranci ili pojedincu?

Kome treba da pripadne mandat? Političke partije u BiH uglavnom smatraju da mandat treba da pripada stranci, a ne pojedincu, kako bi se spriječili prelasci izabranih predstavnika u druge partije i politička trgovina.

Iako je u većini evropskih zemalja praksa da mandat pripada pojedincu, prijedlozi za izmjenu Izbornog zakona BiH u tom pravcu do sada nisu dobili podršku u Parlamentu BiH.

Treba li mandat da pripada političkoj partiji ili pojedincu? Pitanje je koje postaje posebno aktuelno u momentima političkih previranja, kada izabrani predstavnici napuštaju stranke, prelaze u druge i sa sobom nose i mandat. U SNSD-u smatraju da se ovo pitanje treba rješavati kroz parlamentarnu proceduru, ako postoji politička volja. A, tome će svakako dobrim dijelom doprinijeti novi način glasanja i izborne liste, na kojima neće biti imena kandidata.

"U suštini jesu dobrim dijelom zatvorili na ovaj način i umanjili taj nivo demokratije. Sa samim onim izmjenama zakona da se može glasati za svega tri kandidata, sada ove činjenice da uopšte nema imena kandidata. Sve vodi ka tome da se ne može kroz lične preferencije ostvariti ulaz u NSRS ili Parlament BiH", rekao je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

Mandat treba da pripada stranci, a ne pojedincu, smatraju u Ujedinjenoj Srpskoj. Milan Petković se zalaže i za zatvorene liste.

"Stranka je ta koja sve nas koji smo na listama, postavlja na neki način i daje nam te mandate i bilo bi pošteno reći da su to mandati stranke, a da mi to dobijamo zato što smo zaslužni unutar te političke stranke. Građani daju povjerenje stranci, nama i programima koje mi iznosimo", izjavio je potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković.

Slično razmišljaju i u političkim partijama u Federaciji BiH. U SDP-u ukazuju na sve češću pojavu promjene stranke nakon osvojenog mandata.

"Jedan od načina je da se zatvore liste, a drugi način je da se izmijeni član 1.9 Izbornog zakona BiH, na način da, ako određeni kandidat, ako osvoji mandat, odluči da promijeni političku stranku, da se normira gubitak mandata i da se i da se mandat dodijeli narednom kandidatu sa najvećim brojem glasova. Na taj način bi zadržali otvorene liste, a onemogućili ovu kupovinu, koja je prisutna na svim nivoima vlasti", naveo je poslanik SDP-a u PD PS BiH Albin Muslić.

Praksa većine evropskih, ali i zemalja u regionu je da mandat pripada pojedincu. To ima i prednosi i mane. Jedna od prednosti za birače je to što glas mogu povjeriti kandidatima čiji rad i zalaganje cijene, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripada. Bez obzira na to što će na ovim izborima na glasačkom listiću biti samo brojevi kandidata, neće to mnogo uticati izbornu volju birača, uvjerava Vehid Šehić. Treba sačekati da CIK izvrši i objavi detaljnu edukaciju birača.

"Sigurno da će članovi Biračkog odbora imati obavezu da građanima, ukoliko oni ne mogu da se snađu da im pomognu. Do nas je birača d ali ćemo mi koristiti preferencije", tvrdi bivši član CIK-a BiH Vehid Šehić.

Prijedlog izmjene Izbornog zakona Bih prema kojem bi mandat pripadao stranci, a ne pojedincu nekoliko puta se našao pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta BiH, ali nikada nije dobio podršku većine.