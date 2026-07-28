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Povoljno stanje bezbjednosti u Srpskoj

Autor:

Bojan Nosović
28.07.2026 19:41

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Полицијски службеници МУП-а Републике Српске
Foto: ATV

Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine je stabilno i povoljno.

Stanjem su zadovoljni ministar unutrašnjih poslova Srpske, Željko Budimir, i direktor Policije, Siniša Kostrešević, iako je ukupni broj krivičnih djela povećan za jedan odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je značajno je povećan procenat rasvijetljenih djela.

Unutrašnja kontrola u MUP-u radi punom parom pogotovo za slučaj „paljanske diskoteke“ odgovara ATV-u nakon kolegijuma ministar Željko Budimir. Inspektori su na terenu i provjeravaju sve pritužbe Paljana.

"Gdje je god bilo prekoračenja ja vam garantujem da će se prema tome djelovati u skladu sa procedurama i u skladu sa zakonom. Ono što je jako važno da znate da svi ljudi koji su učestvovali u toj akciji su se suočili sa ljudima koji se bave organizovanim kriminalom posebno nelegalnim obezbjeđenjem koje je često povezano sa drugim oblicima krivičnih djela", rekao je ministar Unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

Za prvih šest mjeseci ove godine je suspendovano 13 policijskih službenika koji su se ogriješili o zakon, kaže Budimir.

Sve u svemu stanje bezbijednosti u Srpskoj je stabilno i povoljno, broj krivičnih djela je malo veći ali je veća i rasvijetljenost ističe prvi čovjek MUPa. Borba protiv zloupotreba opojnih droga se nastavlja kaže Budimir i ističe da je zadovoljan zaplijenama.

"U ovom periodu imamo povoljniju sliku kada je u pitanju opšti kriminalitet. Zloupotreba opojnih droga tu imamo porast međutim isto tako vidjeli ste da smo ove godine imali 78 kilograma marihuane i skanka , 7,7kg kokaina. Intenzivno radimo nekoliko operativnih akcija", dodao je Budimir.

Stanjem bezbijednosti zadovoljan je i direktor policije Srpske. Siniša Kostrešević ističe da je koeficijent rasvijetljenosti 92,7% te da je za prvih šest mjeseci policija nadležnim tužilaštvima podnijela 2404 izveštaja. MUP se uhvatio u koštac sa organizovanim kriminalnim grupama

"Tokom prvih šest mjeseci je evidentirano 16 organizovanih kriminalnih grupa dok je u istom periodu prošle godine otkrivena samo jedna. Riječ je o grupama koje se bave trgovinom narkoticima, oružjem, krijumčarenjem ljudi, teškim KD oi privrednim kriminalitetom", kazao je direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.

Upravo borba protiv privrednog kriminala mora biti jača kažu MUP-ovi čelnici i ističu da nisu zadovoljni saradnjom sa nadležnim tužilaštvima i pravosuđem. U prvih šest mjeseci u Srpskoj je pronađen 501 migrant. Evidentirana su i 34 djela protiv policijskih službenika, povrijeđena su 22 policajca. Nabavlja se nova oprema, školuju se novi kadrovi hvale se prvi ljudi policije u Srpskoj.

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Tagovi :

bezbjednost

Bezbjednost saobraćaja

MUP Republike Srpske

Željko Budimir

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