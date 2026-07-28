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Avio-kompanije putnicima nude novac da dobrovoljno napuste letove

28.07.2026 20:23

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Foto: pexels/Mr Ozturk

Ekstremna vrućina natjerala primorala je avio-kompanije da smanje težinu avionu pri polijetanju, pa su zbog toga kompanije u Las Vegasu ponudile putnicima do 2.500 dolara da dobrovoljno napuste letove.

"Ponuđeno nam je 2.500 dolara da se dobrovoljno javimo da napustimo avion zbog ograničenja težine usljed vremena, to nikada ranije nisam doživio", rekao je jedan od putnika.

Temperatura u Las Vegasu 24. jula dostigla je 43 stepena Celzijusa, smanjujući gustinu vazduha i otežavajući polijetanja.

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Kao rezultat toga, avio-kompanije su bile primorane da oslobode do polovine sjedišta u avionima da bi što više smanjile težinu aviona.

Više od 580 letova u Las Vegasu danas i narednih dana odgođeno je zbog ekstremne vrućine, piše "Njujork post".

(Srna)

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Las Vegas

vrućina

avion

Avio-kompanija

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