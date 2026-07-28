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Gore mreže: Turčin zapjevao "Veseli se srpski rode", pa digao 3 prsta

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ATV redakcija
28.07.2026 19:59

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Турчин дигао три прста
Foto: Screenshot

Srbija je oduvijek važila za zemlju otvorenog srca, poznatu po gostoprimstvu, toplini ljudi i običaju da svakog gosta dočeka kao svog.

Mnogi koji su je posjetili ističu da su ih upravo hrana, muzika i posebna energija ljudi najviše osvojili.

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U to se uvjerio i Junus Emre Dogan, javnosti poznatiji kao "Turčin u Srbiji". On je već ranije privukao pažnju kao srpski zet, a u braku je sa Milenom, koja mu je, kako često ističe, dodatno približila ovdašnju kulturu i tradiciju.

Nedavno je prisustvovao jednom veselju, a snimak sa proslave koji je podijelio na društvenim mrežama ubrzo je postao viralan. Junus je u jednom trenutku zapjevao poznati hit etno pjevačice Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode", dok je sa osmijehom podigao tri prsta.

Njegov gest naišao je na brojne pozitivne reakcije, a pratioci su mu u komentarima uputili riječi podrške i pohvale:

"Bravo zete, legendo!"

Kupine

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"Ti si pravi zet, nećemo te mijenjati!"

"Ljubav povezuje svijet, bilo i biće".

Ovaj trenutak još jednom je pokazao da muzika, običaji i iskreno poštovanje mogu da povežu ljude bez obzira na to odakle dolaze.

Junusova priča postala je primjer kako se ljubav prema jednoj zemlji i njenoj kulturi može graditi kroz male, ali značajne gestove.

(Telegraf)

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Tagovi :

Veseli se srpski rode

Turska

Turči

Tri prsta

Srbi

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