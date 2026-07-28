Do kraja sedmice stiže preokret za dva horoskopska znaka

Autor:ATV redakcija
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Neki će horoskopski znakovi ove sedmice posebno osjetiti promjene na poslovnom planu.
Prema astrologiji, osobe iz dva znaka Zodijaka mogle bi dobiti vijest kojoj su se dugo nadale - poziv za razgovor, ponudu ili priliku koja bi mogla promijeniti njihov profesionalni put.
Lavovi su poznati po ambiciji, samopouzdanju i želji da se istaknu.
Upravo bi im te osobine mogle pomoći da privuku pažnju poslodavaca ili osoba koje odlučuju o novim prilikama.
Ako su u posljednje vrijeme slali prijave, razgovarali o novim projektima ili razmišljali o promjeni karijere, kraj sedmice mogao bi im donijeti pozitivne vijesti.
Njihova upornost i kreativnost mogle bi doći do izražaja u pravom trenutku.
Jarčevi rijetko nešto prepuštaju slučaju. Njihova disciplina, odgovornost i strpljenje često ih vode prema uspjehu, a sada bi se njihov trud mogao početi isplaćivati.
Poziv za novi posao, projekat ili napredovanje mogao bi stići baš onda kada su spremni napraviti sljedeći veliki korak. Iako astrologija može biti samo zabavan pogled na moguće događaje, svaki uspjeh ipak zavisi o trudu, pripremi i prilikama koje sami stvore.
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Jarčevi bi mogli dobiti priliku da pokažu znanje i sposobnosti koje su dugo gradili.
Iako astrologija može biti samo zabavan pogled na moguće događaje, svaki uspjeh ipak zavisi o trudu, pripremi i prilikama koje sami stvaramo, prenosi Indeks.
Za Lavove i Jarce ove bi sedmice mogao biti podsjetnik da se upornost i zalaganje često prepoznaju u pravom trenutku.
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