Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Na raskrsnici kod marketa "Đurić“ u banjalučkom naselju Derviši danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motor.
Policija trenutno vrši uviđaj i reguliše saobraćaj na toj dionici.
Sudar automobila i motora na jednoj od prometnijih raskrsnica u ovom dijelu grada izazvao je privremeni zastoj i usporeno odvijanje saobraćaja.
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Na licu mjesta se i dalje nalaze pripadnici Policijske uprave Banjaluka koji obezbjeđuju lokaciju i preduzimaju sve potrebne radnje na utvrđivanju okolnosti i uzroka ove nezgode.
Pored ove nesreće desio se još jedan udes na relaciji između kružnog toka kod "Tulipana" i kružnog toka kod "Centruma", u smjeru kretanja prema "Centrumu", prenosi "BL portal".
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