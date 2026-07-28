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Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:27

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Удес код маркета Ђурић у Бањалуци
Foto: Viber

Na raskrsnici kod marketa "Đurić“ u banjalučkom naselju Derviši danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali automobil i motor.

Policija trenutno vrši uviđaj i reguliše saobraćaj na toj dionici.

Sudar automobila i motora na jednoj od prometnijih raskrsnica u ovom dijelu grada izazvao je privremeni zastoj i usporeno odvijanje saobraćaja.

Policija rs

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Na licu mjesta se i dalje nalaze pripadnici Policijske uprave Banjaluka koji obezbjeđuju lokaciju i preduzimaju sve potrebne radnje na utvrđivanju okolnosti i uzroka ove nezgode.

Pored ove nesreće desio se još jedan udes na relaciji između kružnog toka kod "Tulipana" i kružnog toka kod "Centruma", u smjeru kretanja prema "Centrumu", prenosi "BL portal".

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Saobraćajna nesreća

nesreća

Banjaluka

udes

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