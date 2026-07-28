Putin potpisao novi dekret i izdao nalog Vladi

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je novi dekret kojim se povećava broj pripadnika Oružanih snaga Ruske Federacije za dodatnih 25.000 ljudi.

Riječ je o drugom proširenju vojnog sastava u posljednja dva mjeseca, a ukaz će zvanično stupiti na snagu 1. avgusta.

Novim dokumentom povećava se broj aktivnih vojnika, ali i ukupan broj ljudi zaposlenih u sistemu odbrane.

Istovremeno, Vlada Rusije dobila je nalog da obezbijedi sredstva za sprovođenje svih predviđenih mjera.

Novim ukazom se broj aktivnih pripadnika Oružanih snaga Ruske Federacije povećava sa dosadašnjih 1.510.000 na 1.535.000 vojnika.

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Prethodni dekret donijet je 12. juna, dok novi dokument, potpisan 27. jula, predstavlja novo povećanje vojnog sastava u kratkom vremenskom periodu.

Istovremeno, ukupan stalni sastav ruskih oružanih snaga, koji obuhvata vojna i civilna lica, povećava se sa 2.399.130 na 2.426.130 ljudi.

Kako se navodi u tekstu dekreta, razlog za povećanje jeste formiranje novih vojno-građevinskih jedinica u okviru sistema Oružanih snaga.

Promjene i u Ministarstvu odbrane

Novi ukaz definiše i maksimalan broj zaposlenih u centralnom aparatu Ministarstva odbrane Ruske Federacije, koji će iznositi 13.400 ljudi, ne računajući osoblje zaduženo za fizičku zaštitu i održavanje objekata.

Od ukupnog broja zaposlenih, 4.930 mjesta namijenjeno je federalnim civilnim službenicima, prenosi "Alo".

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Dekret će stupiti na snagu 1. avgusta 2026. godine, a ruskoj Vladi naloženo je da iz federalnog budžeta obezbijedi sva potrebna sredstva za njegovu primjenu.

Šesto povećanje od početka rata u Ukrajini

Ovo je šesti put od početka sukoba u Ukrajini da Rusija zvanično povećava brojno stanje svojih oružanih snaga.

Raniji dekreti donošeni su: