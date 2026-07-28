Štrajk hiljade medicinskih radnika zbog plata: Funkcioniše samo hitna pomoć

U Rumuniji je hiljade ljekara, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika stupilo u štrajk. Oni su se odučili na ovaj potez zbog zamrzavanja radnih mjesta i zakona o platama u javnom sektoru.

Glavni povod za štrajk, prvi put za 10 godine, bio je zakon o platama u javnom sektoru kojim se teži ujednačavanju sistema plata u državnim institucijama i ukidanju desetina bonusa i dodataka od iduće godine.

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U štrajku učestvuje dvije trećine zdravstvenih radnika u 400 bolnica, odnosno većini jedinica javnog zdravstva širom Rumunije, a funkcionišu samo hitne službe.

Ljekari i medicinske sestre okupili su se danas ispred većine velikih bolnica širom zemlje, dok su se desetine ambulantnih vozila parkirale ispred parlamenta uz zvuk sirena.

Sindikati su oštro kritikovali zakon o platama, tvrdeći da će zdravstvenim i prosvjetnim radnicima biti umanjeni ukupni prihodi.

On predstavlja ključnu reformu koju Rumunija mora da odobri do kraja avgusta ili rizikuje da izgubi gotovo 800 miliona evra iz fondova EU.

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To je jedan od nekoliko preostalih zakona koje zemlja mora da usvoji kako ne bi izgubila ukupno oko 4,5 milijardi evra grantova EU.

Političke stranke ne mogu da se dogovore oko nove vlade nakon što se široka proevropska koaliciona vlada raspala prije tri mjeseca.

Parlament mora ponovo da se sastane i prekine ljetnju pauzu kako bi odobrio zakone, ali stranke još nisu postigle dogovor oko predloženih reformi.

Osim zakona o platama, sindikati su takođe kritikovali zamrzavanje radnih mjesta u zdravstvenom sistemu za koji procjenjuju da ima manjak od 30.000 ljudi.

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Rumunija ima jedan od najmanje razvijenih zdravstvenih sistema u EU, nakon višegodišnjeg lošeg upravljanja i koruptivnih skandala koji su ga potresali.

(Srna)