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Minić položio vijenac na grob mučki ubijenog Slobodana Stojanovića

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:42

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac na grob Slobodana Stojanovića na mjesnom groblju u Drinjači kod Zvornika, povodom 34 godine od njegovog mučeničkog stradanja kada ga je na svirep način ubila pripadnica tzv. Armije BiH Elfeta Veseli.

Vlada Republike Srpske obezbijediće novac za izgradnju spomenika Slobodanu Stojanoviću u Zvorniku.

Podsjećamo, dvanaestogodišnji Slobodan ubijen je u Kamenici kod Zvornika kada se vratio po psa nakon što je sa roditeljima izbjegao iz sela.

Slobodanovo tijelo pronađeno je 13. juna 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice.

Masovnu grobnicu pronašli su i otkopali pripadnici Vojne policije iz Milića, a identifikacija je obavljena u Vatrogasnom domu u Zvorniku.

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Prema nalazima patologa Zorana Stankovića, dijete je svirepo ubijeno, stomak mu bio prerezan u obliku krsta i imao je vidljive povrede glave.

Tijelo je identifikovano DNK analizom. Nakon toga je sahranjen u Drinjači.

Za svirepo ubistvo d‌ječaka, u prvostepenom postupku osuđena je Elfeta Veseli na 10 godina zatvora, da bi drugostepenom presudom, koja je izrečena decembra 2019. godine, Apelaciono vijeće suda BiH povećalo kaznu na 13 godina.

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Savo Minić

Slobodan Stojanović

Zvornik

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