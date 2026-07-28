Spremao stan pa pronašao očeve knjižice: Dobio pravo bogatstvo

Gotovo pola vijeka dvije štedne knjižice stajale su zaboravljene na dnu ladice, a niko nije ni slutio da kriju pravo malo bogatstvo.

Tek nakon što je počeo da sređuje zaostavštinu svojih roditelja, Italijan Fabio Mineti otkrio je dokumente koji će mu, zahvaljujući dugogodišnjim kamatama i revalorizaciji, donijeti čak 110.000 evra.

Mineti je u martu 2022. godine, oko godinu i po nakon očeve smrti, sređivao porodične dokumente u kući u San Đorđo Kanavezeu, nedaleko od Torina. Tada je među starim papirima pronašao dvije štedne knjižice iz 1970-ih godina koje su bile otvorene na imena njegovih roditelja, Luiđija i Bernardine.

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Knjižice su bile otvorene u tadašnjoj štedionici Kasa di Risparmio di Torino, a na njima je bilo položeno više od pet miliona italijanskih lira. U to je vrijeme riječ bila o vrlo značajnom iznosu, ali je porodica tokom godina očigledno potpuno zaboravila na tu ušteđevinu. Računi nikada nisu zatvoreni, niti je novac ikada podignut.

Banka mora da isplati kamate za pola vijeka

Nakon neočekivanog pronalaska, Mineti je zatražio pomoć rimskog udruženja Giustitalia, specijalizovanog za zaštitu prava potrošača i povrat sredstava sa starih štednih uloga i hartija od vrijednosti.

Stručnjaci udruženja izračunali su da današnja vrijednost štednje daleko nadmašuje izvorni iznos. U obračun nisu uključili samo pretvaranje lira u evre, već i revalorizaciju, zakonske kamate te ukamaćivanje koje se gomilalo tokom gotovo 50 godina. Nakon dovršetka postupka, banka koja je pravni sljedbenik nekadašnje štedionice trebalo bi Minetiju da isplati čak 110.000 evra.

Jedno od ključnih pitanja u ovakvim slučajevima jeste zastarjelost potraživanja, na koju se italijanske banke često pozivaju tvrdeći da zahtjevi zastarijevaju nakon deset godina. Međutim, iz udruženja Giustitalia ističu da uspješno zastupaju pravno stanovište prema kojem rok zastarjelosti počinje da teče tek od trenutka kada nasljednik pronađe dokumente i sazna za postojanje štednje, prenosi Dnevnik.si.