Ovo može samo u tenisu: Tomić predao meč, pa ipak zaigrao i samljeo protivnika

Ovo što se dogodilo na turniru u Los Kabosu može da priredi samo tenis. Akter priče je australijski teniser Bernard Tomić.

Naime, 171. na ATP listi je zbog stomačnih problema predao bez borbe meč drugog kola kvalifikacija Tristanu Bojeru.

Ipak, kao srećni gubintik je dobio priliku da zaigra u glavnom žrijebu i uradio je nešto nevjerovatno.

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On je pobijedio Meksikanca Aleksa Hernandeza sa 6:1, 6:0 za samo 47 minuta. Dominacija se ogleda u tome što je 33-godišnjak u cijelom meču izgubio samo šest poena na svoj servis.

Tomić će u drugom kolu igrati protiv četvrtog nosioca, Rusa Karena Hačanova.

(Novosti)