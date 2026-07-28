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Udes u Trnu: Auto prevrnut, stigla Hitna

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 19:05

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На брзој цести Бањалука - Клашнице, у Трну, данас, у уторак, 28. јула, се преврнуо аутомобил.
Foto: Patrole Radari

Na brzoj cesti Banjaluka - Klašnice, u Trnu, danas, u utorak, 28. jula, se prevrnuo automobil.

Vozači su ispričali za "Nezavisne novine" da je na mjesto događaja upravo, nešto prije 19 časova, stigla ekipa Hitne pomoći.

"Već se stvara gužva i treba biti oprezan ovom dionicom", rekao je jedan vozač za "Nezavisne novine".

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Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode i o koliko je učesnika riječ.

Nezgoda se dogodila kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Trn

Hitna pomoć

udes

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