Udes u Trnu: Auto prevrnut, stigla Hitna

Autor:ATV redakcija
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Na brzoj cesti Banjaluka - Klašnice, u Trnu, danas, u utorak, 28. jula, se prevrnuo automobil.
Vozači su ispričali za "Nezavisne novine" da je na mjesto događaja upravo, nešto prije 19 časova, stigla ekipa Hitne pomoći.
"Već se stvara gužva i treba biti oprezan ovom dionicom", rekao je jedan vozač za "Nezavisne novine".
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Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode i o koliko je učesnika riječ.
Nezgoda se dogodila kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu.
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