Logo

Kružni tok u Palama pušten u promet

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 19:31

Komentari:

0
Кружни ток на Палама
Foto: ATV

Kružni tok vrijedan milion KM pušten je u promet danas na Palama. Ovim je predstavljen projekat revitalizacije glavne saobraćajnice kroz Pale.

Sa otvaranja, kojem su prisustvovali čelni ljudi Republike Srpske, kao i lokalni lideri, najavljen je niz projekata, poput vraćanja sjedišta Srne na Pale, izgradnje multifunkcionalnog objekta, te niza drugih infrastrukturnih projekata.

Već za četvrtak premijer je najavio odluku o raspodijeli 2,4 miliona KM.

Završeni su radovi, a kružni tok u Palama pušten je u promet. Ovo je samo dio šireg projekta modernizacije ovog puta.

"Grad Istočno Sarajevo i Vlada su u potpunosti finansirali ovu kružnu raskrsnicu. Vidimo da Grad misli na svoje opštine, što je i normalno. Bez obzira na neke nesuglasice koje su bile između mene i premijera Minića, prošle sedmice smo imali sastanak. Aplicirala je Opština Pale tri projekta ovdje na Palama", rekao je načelnik Pala Dejan Kojić.

"Inicijativa asfaltiranja od ulaza u Pale do ove kružne raskrsnice ide, presvlačenje saobraćajnice potpuno. To će nam pomoći Vlada, novi kružni tok i tek onda možemo reći da smo ovu dionicu u potpunosti rehabilitovali", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Opština Pale kandidovala je još tri projekta, a to su izgradnja parkinga kod sportske dvorane, uređenje površina oko Policijske uprave, te asfaltiranje biatlon staze na Dvorištima.

"Već u četvrtak će Vlada ovaj dio od dva miliona i 400 hiljada KM, koje je dogovoreno sa načelnikom opštine Pale, da donese odluku i realizuje", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

U planu je izgradnja kružne raskrsnice na Han Derventi, račvanja koje vodi s jedne strane prema Sarajevu, s druge strane ka Palama, a treće ka Romaniji, pa dalje prema Zvorniku i Srbiji.

"Jedan dio sredstava prikupljenih na ovim prostorima ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od četiri miliona na godišnjem nivou. Prošle sedmice je dogovoreno da se milion koji je bio predviđen da Vlada uloži ovdje u podršku projektima poveća na dva miliona i nešto", naglasio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Lider SNSD-a je poručio da će investicioni ciklus od sedam milijardi trajati u nekoliko narednih godina. A gradonačelnik Istočnog Sarajeva je podsjetio i na projekat izgradnje multifunkcionalnog objekta, zgrade Opštine, Muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencije predsjednika RS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kružni tok

Pale

Ljubiša Ćosić

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Banja Luka

U požaru u Banjaluci za dlaku izbjegnuta tragedija

5 min

0
Детаљан приказ паука црна удовица који виси на својој мрежи.

Region

Crna udovica ujela ženu na njivi: U bolnicu stigla sa stravičnim bolovima i grčevima

10 min

0
Изградња монументалног "Љиљана" на Фортици изнад Мостара

BiH

Pljušte reakcije na inicijativu za postavljanje "Ljiljana" u Mostaru

14 min

0
Изборне листе

BiH

Treba li mandat da pripada političkoj stranci ili pojedincu?

26 min

0

Više iz rubrike

Центар за породицу Кућа радости

Gradovi i opštine

OO SNSD Kotor Varoš traži hitno rješavanje zemljišta: Djeca ne smiju da čekaju

3 h

0
Цивилна заштита упутила апел грађанима

Gradovi i opštine

Civilna zaštita uputila apel građanima

4 h

0
Љубиша Ћосић на Палма отварање кружног тока

Gradovi i opštine

"Izgradnja kružne raskrsnice na Palama, početak rekonstrukcije kompletne dionice puta"

4 h

0
Пале отварање кружног тока 28.7.2026

Gradovi i opštine

Kružni tok na Palama zvanično otvoren za saobraćaj

5 h

1

  • Najnovije

19

31

Kružni tok u Palama pušten u promet

19

27

U požaru u Banjaluci za dlaku izbjegnuta tragedija

19

22

Crna udovica ujela ženu na njivi: U bolnicu stigla sa stravičnim bolovima i grčevima

19

18

Pljušte reakcije na inicijativu za postavljanje "Ljiljana" u Mostaru

19

06

Treba li mandat da pripada političkoj stranci ili pojedincu?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima