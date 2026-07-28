Kružni tok u Palama pušten u promet

Kružni tok vrijedan milion KM pušten je u promet danas na Palama. Ovim je predstavljen projekat revitalizacije glavne saobraćajnice kroz Pale.

Sa otvaranja, kojem su prisustvovali čelni ljudi Republike Srpske, kao i lokalni lideri, najavljen je niz projekata, poput vraćanja sjedišta Srne na Pale, izgradnje multifunkcionalnog objekta, te niza drugih infrastrukturnih projekata.

Već za četvrtak premijer je najavio odluku o raspodijeli 2,4 miliona KM.

Završeni su radovi, a kružni tok u Palama pušten je u promet. Ovo je samo dio šireg projekta modernizacije ovog puta.

"Grad Istočno Sarajevo i Vlada su u potpunosti finansirali ovu kružnu raskrsnicu. Vidimo da Grad misli na svoje opštine, što je i normalno. Bez obzira na neke nesuglasice koje su bile između mene i premijera Minića, prošle sedmice smo imali sastanak. Aplicirala je Opština Pale tri projekta ovdje na Palama", rekao je načelnik Pala Dejan Kojić.

"Inicijativa asfaltiranja od ulaza u Pale do ove kružne raskrsnice ide, presvlačenje saobraćajnice potpuno. To će nam pomoći Vlada, novi kružni tok i tek onda možemo reći da smo ovu dionicu u potpunosti rehabilitovali", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Opština Pale kandidovala je još tri projekta, a to su izgradnja parkinga kod sportske dvorane, uređenje površina oko Policijske uprave, te asfaltiranje biatlon staze na Dvorištima.

"Već u četvrtak će Vlada ovaj dio od dva miliona i 400 hiljada KM, koje je dogovoreno sa načelnikom opštine Pale, da donese odluku i realizuje", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

U planu je izgradnja kružne raskrsnice na Han Derventi, račvanja koje vodi s jedne strane prema Sarajevu, s druge strane ka Palama, a treće ka Romaniji, pa dalje prema Zvorniku i Srbiji.

"Jedan dio sredstava prikupljenih na ovim prostorima ostaje ovdje za investicije. To je sad već ozbiljan novac od četiri miliona na godišnjem nivou. Prošle sedmice je dogovoreno da se milion koji je bio predviđen da Vlada uloži ovdje u podršku projektima poveća na dva miliona i nešto", naglasio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Lider SNSD-a je poručio da će investicioni ciklus od sedam milijardi trajati u nekoliko narednih godina. A gradonačelnik Istočnog Sarajeva je podsjetio i na projekat izgradnje multifunkcionalnog objekta, zgrade Opštine, Muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata i rezidencije predsjednika RS.