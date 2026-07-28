"Izgradnja kružne raskrsnice na Palama, početak rekonstrukcije kompletne dionice puta"

Puštanjem u saobraćaj nove kružne raskrsnice, vrijedne 997.000 KM, Pale nastavljaju veliki investicioni ciklus, a u narednom periodu uslijediće nova ulaganja u putnu infrastrukturu.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je novinarima da novootvorena kružna raskrsnica nije kraj projekta, već početak potpune rekonstrukcije ove dionice.

"Ne smatramo ovaj projekat završenim. Uz podršku Vlade Republike Srpske uslijediće presvlačenje saobraćajnice od ulaza u tunel Pale do ove kružne raskrsnice, čime ćemo ovu dionicu u potpunosti rehabilitovati", rekao je Ćosić.

On je dodao da će Grad Istočno Sarajevo naredne godine izraditi projektnu dokumentaciju za kružnu raskrsnicu na Han Derventi, te istakao da je cilj da se grad razvija kao jedinstvena urbana cjelina.

Ćosić je zahvalio predsjedniku Miloradu Dodiku, premijeru Savi Miniću i Vladi Republike Srpske za kontinuiranu podršku infrastrukturnim projektima u Istočnom Sarajevu, podsjetivši na brojne investicije realizovane u proteklim godinama.

Načelnik opštine Pale Dejan Kojić rekao je da će nova kružna raskrsnica znatno poboljšati protok saobraćaja i bezbjednost učesnika u saobraćaju, posebno tokom zimske turističke sezone, kada su na ovom dijelu Pala česte saobraćajne gužve.

Pale otvaranje kružne raskrsnice

"Svi građani Pala znaju kolike su ovdje bile saobraćajne gužve, naročito tokom zimske sezone. Sigurno je da će protok saobraćaja biti kvalitetniji, a bezbjednost učesnika podignuta na viši nivo", istakao je Kojić.

On je naveo da je ovo jedna od najznačajnijih investicionih godina za Pale, podsjetivši da, osim projekata koje finansiraju grad Istočno Sarajevo i Vlada Republike Srpske, EU finansira izgradnju biciklističke staze Pale-Sarajevo.

Narodni poslanik Aco Stanišić izjavio je da će Pale i u narednim godinama imati snažnu podršku Vlade Republike Srpske za realizaciju infrastrukturnih projekata.

"Ove godine oko pet miliona KM biće usmjereno u projekte na području Pala, a ta podrška neće izostati ni u narednim godinama", poručio je Stanišić.

On je naveo da će biti nastavljena i nastojanja da ova lokalna zajednica dobije status prijestonice Republike Srpske.

Na Palama je danas puštena u saobraćaj kružna raskrsnica izgrađena na ukrštanju Karađorđeve i Ulice Nikole Tesle, čija je vrijednost 997.000 KM sa PDV-om, prenosi Srna.