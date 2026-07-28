Logo

Potvrđena optužnica protiv dvije vaspitačice u Sarajevu zbog zlostavljanja djeteta

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:34

Komentari:

0
Потврђена оптужница против двије васпитачице у Сарајеву због злостављања дјетета
Foto: Pixabay

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva KS protiv dvije vaspitačice zaposlene u predškolskoj ustanovi “Bambini” u Hadžićima, u Sarajevu.

One se terete za zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te nanošenje lake tjelesne povrede.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, optužnicom je predloženo da se objema izrekne mjera sigurnosti kojom bi im bilo zabranjeno obavljanje poslova vaspitača, odnosno neposrednog odgoja, njege i čuvanja djece u obrazovnim ustanovama u trajanju od deset godina.

Флаша

Srbija

Udario ga staklenom flašom, pa pokrao: Napadač negirao jedno

Postupajuća tužiteljka je za glavni pretres predložila saslušanje 21 svjedoka i tri vještaka, kao i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza.

Iz Ureda glavne kantonalne tužiteljke naveli su da, zbog zaštite maloljetnog djeteta i osjetljivosti predmeta, neće objavljivati identitet optuženih niti druge podatke koji bi mogli dovesti do njihove identifikacije.

(Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Vrtić

vaspitačice

optužnica protiv vaspitačica

Potvrđena optužnica

Komentari (0)

Pročitajte više

Туга: Откривен идентитет жене која је страдала са дјететом, била у седмом мјесецу

Srbija

Tuga: Otkriven identitet žene koja je stradala sa djetetom, bila u sedmom mjesecu

1 h

0
Браћа Тејт остају у притвору: Суд одлучује да ли ће бити изручени Великој Британији

Svijet

Braća Tejt ostaju u pritvoru: Sud odlučuje da li će biti izručeni Velikoj Britaniji

1 h

0
Ранко Јаћимовић, двоструко убиство Шамац

Hronika

Za dvostruko ubistvo u Šamcu 28 godina zatvora!

1 h

0
лисице, судска полиција, суд

Hronika

Ocu dvije godine zatvora za batinanje kćerke, modrice pravdao vršnjačkim nasiljem

2 h

0

Više iz rubrike

Ранко Јаћимовић, двоструко убиство Шамац

Hronika

Za dvostruko ubistvo u Šamcu 28 godina zatvora!

1 h

0
лисице, судска полиција, суд

Hronika

Ocu dvije godine zatvora za batinanje kćerke, modrice pravdao vršnjačkim nasiljem

2 h

0
На Елбрусу пронађена и Мацика, планинарска мачка Алме и Дениса

Hronika

Na Elbrusu pronađena i Macika, planinarska mačka Alme i Denisa

2 h

0
Ухапшен мушкарац осумњичен за скрнављење вјерских објеката у Међугорју

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata u Međugorju

3 h

0

  • Najnovije

16

27

Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

16

22

Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

16

22

Zašto seksualna privlačnost slabi u dugim vezama?

16

21

Sve se mijenja od avgusta: Zaboravite na pakovanja i popravke kakve znate

16

21

Vule Arsić sproveden na ročište u Osnovni sud u Višegradu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima