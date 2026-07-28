Potvrđena optužnica protiv dvije vaspitačice u Sarajevu zbog zlostavljanja djeteta

Autor:ATV redakcija
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Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva KS protiv dvije vaspitačice zaposlene u predškolskoj ustanovi “Bambini” u Hadžićima, u Sarajevu.
One se terete za zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te nanošenje lake tjelesne povrede.
Kako je saopšteno iz Tužilaštva KS, optužnicom je predloženo da se objema izrekne mjera sigurnosti kojom bi im bilo zabranjeno obavljanje poslova vaspitača, odnosno neposrednog odgoja, njege i čuvanja djece u obrazovnim ustanovama u trajanju od deset godina.
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Postupajuća tužiteljka je za glavni pretres predložila saslušanje 21 svjedoka i tri vještaka, kao i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza.
Iz Ureda glavne kantonalne tužiteljke naveli su da, zbog zaštite maloljetnog djeteta i osjetljivosti predmeta, neće objavljivati identitet optuženih niti druge podatke koji bi mogli dovesti do njihove identifikacije.
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