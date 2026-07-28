U restoranu naplatili boravak kućnog ljubimca za stolom: Skuplje od kafe

Iako je nastao još 2024. godine, račun iz jednog ugostiteljskog objekta ponovo je dospio u žižu javnosti i postao popularan na društvenim mrežama.

Naime, gost jednog kafića u Novoj Varoši ostao je zatečen kada je, uz račun za poručeno piće, primetio i nesvakidašnju stavku: "boravak kućnog ljubimca za stolom", koja mu je naplaćena 500 dinara.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je ovaj trošak bio veći od cijene pića koje je gost naručio. Naime, obična nes kafa u istom ugostiteljskom objektu koštala je 460 dinara, pa je boravak psa za stolom naplaćen skuplje od same konzumacije.

Ovo je kao nikada kada su u porodilištima izdavali fiskalni račun na kom je pisalo prisustvo oca pri izradi bebe pic.twitter.com/kWmM7B1gJX — Gradjanin5 (@Gradjanin5) July 24, 2026

Iako nije neuobičajeno da pojedini restorani i kafići imaju posebna pravila za goste koji dolaze sa kućnim ljubimcima, mnoge je iznenadilo to što je ova usluga evidentirana na zvaničnom fiskalnom računu.

Fotografija računa ponovo je pokrenula polemiku na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da ugostitelji imaju pravo da naplate dodatne troškove održavanja prostora ukoliko dozvoljavaju ulazak kućnim ljubimcima, drugi ocjenjuju da bi gosti o takvoj naknadi morali da budu jasno obaviješteni prije nego što sjednu za sto.

(Telegraf.rs)