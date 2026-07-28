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Simptomi izostaju godinama: U Srpskoj registrovana 29 novooboljela od hepatitisa

Autor:

Teodora Begović
28.07.2026 20:11

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Хепатитис Б и Ц
Foto: ATV

Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa, građani su imali priliku na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske da dobiju sve informacije o ovom oboljenju, obave pregled i besplatno se testiraju.

16 novooboljelih od hepatitisa B i 13 za tip C - podaci u za ovu godinu u Republici Srpskoj. Tokom prošle godine registrovana su 36 slučaja novooboljelih od ove bolesti. Zabrinjava to što većina slučajeva na početku bolesti nema simptoma. Osoba može razviti infekciju, a da se simptomi pojave tek nakon nekoliko godina.

"U 70 odsto slučajeva odraslih osoba ta infekcija prođe asimptomatski, odnosno 70% odrasle populacije koja dođe u kontakt sa virusom ne mora uopšte da ispolji bilo kakve simptome ili znakove oboljenja. 20 do 30 odsto ispolji simptome koji su karakteristični za ovo oboljenje, a samo 1 odsto ispolji tu najtežu formu – fulmnantni hepatitis", rekla je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Branka Subotić Radivojac.

Infekcija se prenosi sa majke na dijete, seksualnim putem i preko krvi. Jedni od prvih simptoma su izrazit umor, malaksalost i žutica kože i beonjača.

"Oni koji su u riziku trebalo bi da se vakcinišu protiv čega možemo, a to su B hepatitisi. Ako smo se rizično ponašali ili smo primali krv ranije ili smo imali neke intervencije u kojima je bilo krvi, najbolje bi bilo uraditi seralošku dijagnostiku, a sve sa ciljem da se što prije otkrije", istakla je infektolog u UKC-u Republike Srpske Tatjana Roganović.

Vakcinacija protiv hepatitsa tip B zakonski je obavezna za sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama, komunalnim radnicima, kozmetičarima i tatu majstorima. Svi građani mogu da se vakcinišu, u Institutu za javno zdravstvo, a cijena jedne doze iznosi 50 KM.

"Što se tiče same vakcinacije, neophodno je da se prvo odrade određene pretrage iz krvi kako bismo bili sigurni da ta osoba nije već oboljela od same bolesti. Nakon toga pristupamo vakcinaciji koja se obavlja u tri doze – sada, za tri mjeseca i za šest mjeseci", dodala je Subotić Radivojac.

Ljekari poručuju da su izgledi za izliječenje najveći u ranoj fazi bolesti. Hepatitis tip B je hronična, neizlječiva bolest, ali se sa terapijom može držati pod kontrolom kako ne bi izazvala teške komplikacije. Za hepatitis tip C postoji terapija i moguće ga je izliječiti.

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Tagovi :

Hepatitis

zdravlje

Republika Srpska

testiranje

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