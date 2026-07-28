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Hit oglas za posao: ''Traži se konobarica koja prije vidi gosta nego telefon''

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 20:00

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Конобарица брише сто у отменом ресторану.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Oglas za posao objavljen u jednoj Fejsbuk grupi pivukao je veliku pažnju korisnika. Na prvi pogled običan oglas u kom poslodavac traži konobaricu, ali imao je jedan poseban uslov.

U oglasu se navodi da se ne traži osoba koja će “samo odraditi smjenu”, već kandidatkinja s iskustvom koja zna raditi s gostima, preuzeti odgovornost i stvoriti ugodnu atmosferu.

Posebnu je pažnju privukla rečenica: “Traži se konobarica koja vidi gosta prije nego mobilni telefon”.

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Autor oglasa dodaje da su “izvolite” i osmijeh sastavni dio posla, a ne dodatna oprema.

Od kandidatkinja se traži da u prijavi navedu svoje iskustvo i očekivanu platu.

U oglasu je istaknuto da se mogu javiti isključivo ozbiljne osobe spremne za rad na cjelogodišnjem radnom mjestu u Splitu.

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Split

Konobarica

oglas za posao

posao

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