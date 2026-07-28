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Žena u štiklama prošetala po plićaku: Hit snimak sa plaže izazvao brojne komentare

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ATV redakcija
28.07.2026 18:49

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Женске ноге на којима су штикле снимљене у плићаку на пјешчаној плажи.
Foto: Mrki/X/Screenshot

Prizor koji je zabilježen na jednoj pješčanoj plaži postao je apsolutni viralni hit, a javnost je ostala u šoku. Nepoznata dama sa snimka je imala potpuno neobičan stajling za plažu.

Dok se većina turista za odmor pakuje razmišljajući isključivo o udobnosti, japankama i laganoj odjeći, ova gospođa imala je potpuno drugačiju viziju idealnog stajlinga za plažu.

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Dok su svi oko nje bili u kupaćim kostimima, ležernim kombinacijama i potpuno bosi na plaži, ona je odlučila da prošeta po plićaku u crnim salonkama s visokom štiklom. Snimak na mreži X prati duhovit natpis: “Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa”, što je dodatno podstaklo komentare na društvenim mrežama i mnogima popravilo raspoloženje.

Korisnici društvenih mreža navode da im je ova banalna situacija potpuno popravila dan, kao i da video-snimci iz rubrike “Mislio sam da sam sve vidio” uvijek donesu novo iznenađenje. Mnogi su odmah počeli da se šale na račun njenog izgleda i stava, a posebno se izdvojio komentar koji je nasmijao hiljade ljudi: “Izgleda kao tenk, a ponašanje generala".

Drugi su, pak, u ovom potezu vidjeli duboko ukorenjen mentalitet kojeg se dotična dama, očigledno, ne odriče ni na odmoru. “Kad te selo napusti, ali ti selo iz sebe ne daš ni pod razno”, napisao je jedan korisnik, aludirajući na to da štiklama nikako nije mjesto na pijesku i u plićaku, prenosi Blic žena.

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Bilo da je riječ o neprimjerenom izboru ili o slobodnoj volji da svako nosi ono što voli, jedno je sigurno – snimak je odlično zabavio sve koji su imali priliku da ga pogledaju i probudio maštu korisnika društvenih mreža, koji su jedva dočekali da ovakvu scenu prokomentarišu.

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