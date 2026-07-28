Jedan bio polumrtav: Heroj spasio tri osobe iz podivljalog Jadrana

Zbog izuzetno teških uslova i velikih talasa, tri osobe su se našle u životnoj opasnosti, ali brzom i koordinisanom akcijom spašavanja dubrovačkih službi i lokalnog heroja, izbjegnuta je velika tragedija.

Kako javlja "Morski.hr", sve je započelo kada je jedan strani državljanin ušao u more te zbog olujnih talasa više nije mogao izaći na obalu.

Republika Srpska Minić položio vijenac na grob mučki ubijenog Slobodana Stojanovića

U pomoć mu je najprije priskočio drugi muškarac, ali talasi su ubrzo zarobili i njega. U dramatičnu borbu s moru ubrzo se uključila i žena spasilac sa plaže, međutim podjareni elementi onemogućili su i njeno izvlačenje na sigurno.

“Prvo je jedan Japanac pao u more, za njim je krenuo konobar, a za njim spasiteljka. Jugovina je bila, talasi su bili 7-8 metara. Niko nije mogao pristupiti. Onda je direktor hotela zvao Nermina Spahića, inače ronioca RK Dubrovnik, on je doletio brzo sa džet skijem i jedno po jedno odvukao do policijskog broda jer policijski brod nije mogao pristupiti da ga ne razbiju o stijene. Stvarno se želimo čovjeku zahvaliti”, kazao je za "Morski HR" jedan od stotinjak svjedoka na plaži Toni Vranješ.

“Znate kad želite pomoći, a bespomoćni ste. Hvala i našoj policiji i svima redom što su pomogli, jer se uz njih osjećamo sigurnije”, kazao je Vranješ.

Svijet ''Omega blok'' i toplotna kupola iznad Evrope: Temperature preko 40 stepeni

I dok se trojac, stisnut uz zaštitnu ogradu i stijene, zaista borio za život, u pomoć je prvi stigao Spahić, član Ronilačkog kluba Dubrovnik i licencirani spasilac na moru. Na poziv direktora hotela, Spahić se bez razmišljanja otisnuo na džet skiju prema uzburkanom pučini, rizikujući vlastiti život.

“Kada sam došao, talasi su bili golemi. Ispred hotela držali su se za ogradu: djevojka spasilac, mladić kojem je bilo iščašeno rame i stranac koji je bio napola mrtav. Rekli su mi da prvo uzmem stranca”, prisjetio se Spahić dramatičnih trenutaka za "DU list".

Hronika Težak udes u Banjaluci, policija reguliše saobraćaj

Iscrpljenog i ošamućenog stranca Spahić je uspio prevesti do mirnijeg akvatorija kod Danča. U međuvremenu je stiglo i plovilo pomorske policije, ali zbog jakih talasa i opasnosti od nasukavanja na stijene, brod nije mogao prići samoj obali. Spahić je tada preuzeo ključnu ulogu u akciji – na džet skiju je, jednog po jednog, dovlačio unesrećene do policijskog glisera, čija ih je posada potom podizala na palubu.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska dojavu o incidentu zaprimila je nešto prije 13 sati, a plovilo pomorske policije isplovilo je u 13:03 sati. Akcija spašavanja u kojoj je učestvovala i Lučka kapetanija Dubrovnik službeno je i uspješno okončana u 13:20 sati.

Hronika Pronađeno tijelo čovjeka nestalog prošle sedmice

“Spašene su tri osobe – dvoje stranih državljana i ženska osoba koja je radila kao spasilac. Strani državljani prevezeni su u Opštu bolnicu Dubrovnik gdje im se pruža ljekarska pomoć”, potvrdila je za "Dubrovnik Insajder" portparol PU dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.

Zahvaljujući izuzetnoj prisebnosti i hrabrosti Nermina Spahića, kao i brzoj reakciji dubrovačkih pomorskih službi, ova nesreća na moru ipak nije završila kobno. Unesrećeni su na sigurnom, a Dubrovnik danas slavi još jednog heroja sa mora.