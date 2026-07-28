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Pravilo od 500 grama više ne važi: Koliko kafe možete prenijeti preko granice?

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 15:56

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Кафа у зрну какао
Foto: Pexel/Sergio Arreola

Najvažnija informacija jeste da za unos pržene, mljevene ili instant kafe iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku trenutno nije propisana posebna granica izražena u kilogramima.

Kafa se smatra ostalom robom nekomercijalne prirode i ulazi u ukupni vrijednosni limit robe koju putnik nosi u ličnom prtljagu.

Putnik koji iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ulazi automobilom, autobusom, vozom, motociklom ili pješice može bez plaćanja carine, PDV-a i drugih uvoznih davanja unijeti robu ukupne vrijednosti do 300 eura po osobi. Za putnike koji dolaze avionom ili brodom limit iznosi 430 evra, dok je za osobe mlađe od 15 godina ograničenje 150 eura, bez obzira na prijevozno sredstvo. U taj iznos ne računa se samo kafa, nego ukupna vrijednost ostale robe koju putnik unosi iz zemlje koja nije članica Evropske unije.

To praktično znači da putnik može ponijeti nekoliko pakovanja kafe za vlastite potrebe ili potrebe porodice, pod uslovom da ukupna vrijednost robe ne prelazi dozvoljeni limit i da količina ne ostavlja utisak da je kafa namijenjena prodaji.

Carinski službenik u svakom konkretnom slučaju procjenjuje radi li se o robi nekomercijalne prirode. Veći broj potpuno jednakih pakovanja, cijeli kartoni ili desetine kilograma kafe mogu izazvati sumnju da se radi o komercijalnom unosu, čak i kada putnik tvrdi da je kafa namijenjena rodbini i prijateljima.

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Na internetu se još uvijek često pojavljuje podatak da je preko granice dozvoljeno prenijeti samo 500 grama kafe ili 200 grama ekstrakta kafe. Riječ je o starom pravilu koje se više ne primjenjuje na putnike koji ulaze u Evropsku uniju.

Evropska unija ukinula je posebna količinska ograničenja za kafu i čaj još 2008. godine, nakon čega se ti proizvodi računaju u opštu vrijednosni limit za ostalu robu.

Primjerice, ako jedna osoba u automobilu nosi pet kilograma kafe čija je ukupna vrijednost 60 ili 70 evra, to samo po sebi ne znači automatski da je počinjen prekršaj. Međutim, konačna odluka zavisi od okolnosti, načina pakovanja, učestalosti prelaska granice i procjene carinskog službenika je li ta količina zaista namijenjena privatnoj upotrebi. Ne postoji propis koji garantuje da je svaka količina dopuštena samo zato što vrijedi manje od 300 evra.

Putnicima se preporučuje da kafu nose u originalnom, zatvorenom pakovanju s deklaracijom proizvođača. Dobro je sačuvati i račun, posebno kada se prenosi više pakovanja, jer račun može pomoći u dokazivanju ukupne vrijednosti robe. Originalna ambalaža i račun nisu zamjena za carinsku procjenu, ali mogu olakšati kontrolu i pokazati da je riječ o legalno kupljenoj robi za privatne potrebe.

Posebna pravila vrijede za osobe koje žive u pograničnom području, radnike u pograničnoj zoni i članove posade prijevoznih sredstava koji granicu prelaze u okviru svog posla. Za njih je redovni dnevni vrijednosni limit pri ulasku u Hrvatsku samo 40 evra. Viši limit može se primijeniti ako carinskim službenicima dokažu da putuju dalje od pogranične zone ili da se vraćaju s područja koje nije dio pogranične zone, na primjer odgovarajućim računom ili drugim dokazom. Ovo ograničenje ne treba miješati s pravilima za građane koji povremeno putuju na ljetovanje ili nastavljaju put prema drugim dijelovima Hrvatske i Evropske unije.

Ako se unosi veća količina kafe koja prelazi dozvoljene vrijednosne limite ili djeluje kao roba namijenjena prodaji, putnik je treba prijaviti carinskom službeniku. Carina tada može obračunati odgovarajuća uvozna davanja, dok neprijavljivanje robe može dovesti do oduzimanja proizvoda i pokretanja prekršajnog postupka.

Prilikom povratka iz Hrvatske ili druge države u Bosnu i Hercegovinu također nije propisana posebna količina kafe u kilogramima. Ostala roba nekomercijalne prirode u ličnom prtljagu oslobođena je uvoznih dažbina do ukupne vrijednosti od 600 KM po putniku i danu, bez obzira na prijevozno sredstvo. I u ovom slučaju vrsta i količina robe moraju pokazivati da je namijenjena ličnoj upotrebi, domaćinstvu ili kao poklon, a ne daljoj prodaji.

Dakle, za putnike koji iz Bosne i Hercegovine automobilom odlaze na ljetovanje u Hrvatsku ne postoji pravilo da smiju ponijeti samo pola kilograma kafe. Presudni su ukupna vrijednost robe do 300 evra po putniku i jasno nekomercijalna količina namijenjena privatnim potrebama, piše GP Maljevac.

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Kafa

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Hrvatska

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