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Kristina Radenković snimila čudo prirode iznad Ostroga

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:53

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Кристина Раденковић снимила чудо природе изнад Острога

Voditeljka Kristina Radenković posjetila je manastir Ostrog u društvu svoje djece, odakle je sa pratiocima podijelila emotivne i upečatljive kadrove.

Pored porodičnih fotografija i vjernika koji u redu čekaju na poklonjenje, Kristina je zabilježila i nesvakidašnji prirodni prizor tokom njihove posjete - pravo čudo prirode.

Naime, Kristina Radenković je snimila trenutak kada je iz vedra neba počela da pada kiša dok je obasjavalo sunce, što je stvorilo zaista magičnu i maglovitu atmosferu nad svetinjom.

Кристина снимила чудо природе изнад Острога
Kristina snimila čudo prirode iznad Ostroga

Uz prizor ljetnog pljuska koji sija pod sunčevim zracima, Kristina je u pozadini dodala pjesmu "Nebo", čime je dodatno naglasila duhovnu atmosferu.

Ovi očaravajući snimci oduševili su njene pratioce, koji su joj uputili brojne reakcije i poruke podrške.

"Ja i moj partner se stvarno mnogo volimo"

Kristina, podsjetimo, sa advokatom Nikolom Radojevićem ima sina i kćerku.

Kristina i Nikola su vjereni, ali nisu otišli pred oltar jer im papir nije važan.

"Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner, nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla - da sam ga svijećom tražila, ne bih ga našla", rekla je voditeljka jednom prilikom, podsjeća "Blic".

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Čudo

Ostrog

Kristina Radenković

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