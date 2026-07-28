Đani Infantino navodno spremio nuklearni udar na fudbal

Ovu ideju i potencijalnu realizaciju iste insajderi unutar sporta već opisali kao pravi "nuklearni udar" na fudbalski svijet. Prema istom izvoru, FIFA planira da osnuje novu kompaniju koja bi preuzela kontrolu nad organizacijom i komercijalnim pravima Mundijala.

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Takođe se navodi kako su preliminarni sporazumi o uslovima već potpisani, a procjenjuje se da bi čitav posao vrijedio oko 15 milijardi funti (odnosno blizu 20 milijardi dolara). U tajne planove navodno je bila uključena i administracija američkog predsjednika Donalda Trampa, dok finansijsku strukturu i vođenje čitavog procesa vodi bankarski div Džej Pi Morgan.

Prema predloženom modelu, Infantino bi po isteku svog aktualnog mandata na čelu FIFA 2031. godine preuzeo funkciju komesara tog novog komercijalnog subjekta. Na toj bi ulozi, prema navodima izvora, zarađivao višemilionske iznose.

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Unutar FIFA već su obavljeni razgovori o raspodjeli vlasništva.

Ideja je da 211 saveza članica dobije određene udjele, FIFA bi zadržala većinski paket, dok bi privatni investitori dobili priliku da kupe manjinske udjele vrijedne milijarde funti.

Žestok otpor prema Infantinovom planu

Ovi planovi naišli su na žestok otpor vodećih ljudi svjetskog fudbala, jer se pribojavaju trajnog narušavanja kalendara takmičenja.

Iako obavezujući ugovor još nije potpisan, strahuje se da bi privatni kapital uslovio dodatno proširenje formata ili čak održavanje Mundijala češće nego svake četiri godine. Jedan od neimenovanih funkcionera FIFA izjavio je za "Tajms" kako bi ovo bila "nuklearna bomba" za fudbal, prenosi "B92".

Vijest o prodaji udjela stiže usred sve većeg pritiska na Infantina, koji je nedavno objavio opširnu poruku na Instagramu od 15 stranica kako bi se obranio od kritika. U njoj je, pored ostalog, optužio svoje protivnike da "šire mržnju i lažne glasine", te da su "propustili svu radost i zajedništvo" takmičenja.

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Prvi čovjek španske La Lige Havijer Tebas, inače jedan od najvećih Infantinovih kritičara, oštro je reagovao na dugu poruku prvog čovjeka svetskog fudbala.

"Infantino je objavio patetičnu poruku na svom Instagram profilu. Niko ne osporava da je fudbal emocija i zajedništvo. Ali transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost nisu mržnja - oni su obaveza. Snažne institucije ne diskreditiraju one koji postavljaju pitanja, već na njih odgovaraju", naveo je Tebas.

Tebas je otvoreno posumnjao u prave motive predsjednika FIFA:

"Razmisli, Đani: kada vođa posveti čitavu poruku diskvalifikaciji onih koji sprovode legitimni nadzor, neizbježno je da se postavi pitanje - zašto baš sada? Postoji li nešto što objašnjava tako odbrambeni ton? Događa li se nešto o čemu mi ništa ne znamo?".

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FIFA se za sada nije zvanično oglasila o saznanjima "Fajnenšel Tajmsa".