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У Француској изгорјела површина од 59.000 фудбалских терена

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:27

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Пламен се шири кроз шуму захваћену пожаром у региону Леж-Кап-Фере, у западној Француској, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

У француском региону Жиронда до сада је изгорјела површина од готово 59.000 фудбалских терена, а временска прогноза и даље је неповољна.

Префектура је наредила да готово 4.000 људи евакуишу кампове, туристичке локације и паркове за разоноду у граду Лакано.

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Од почетка избијања пожара, више од 220.000 људи је превентивно евакуисано у 24 општине, саопштено је из префектуре.

"Значајни ваздушни ресурси и даље се распоређују у подршци копненом особљу, које је и даље потпуно мобилисано", наводи се у саопштењу.

Ватру гаси 2.750 ватрогасаца, 18 авиона, 1.500 војника, 1.440 припадника снага унутрашње безбједности. До данас је повријеђено 93 ватрогасаца, јавља "Скај њуз".

Капетан француске ватрогасно-спасилачке службе Реми Ласуреј потврдио је да је уништено око 240 кућа.

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Потпуковник Ерик Брокарди, портпарол Националне федерације ватрогасаца Француске, описао је ситуацију као веома тешку и да је пожар огромних размјера.

"То је као борба Давид против Голијата. Мали смо, али имамо добру стратегију", рекао је он.

(Срна)

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Тагови :

Француска

пожар

пожар у Француској

Ватрогасци

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