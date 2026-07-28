У Француској изгорјела површина од 59.000 фудбалских терена

Аутор:АТВ редакција
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У француском региону Жиронда до сада је изгорјела површина од готово 59.000 фудбалских терена, а временска прогноза и даље је неповољна.
Префектура је наредила да готово 4.000 људи евакуишу кампове, туристичке локације и паркове за разоноду у граду Лакано.
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Од почетка избијања пожара, више од 220.000 људи је превентивно евакуисано у 24 општине, саопштено је из префектуре.
"Значајни ваздушни ресурси и даље се распоређују у подршци копненом особљу, које је и даље потпуно мобилисано", наводи се у саопштењу.
Ватру гаси 2.750 ватрогасаца, 18 авиона, 1.500 војника, 1.440 припадника снага унутрашње безбједности. До данас је повријеђено 93 ватрогасаца, јавља "Скај њуз".
Капетан француске ватрогасно-спасилачке службе Реми Ласуреј потврдио је да је уништено око 240 кућа.
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Потпуковник Ерик Брокарди, портпарол Националне федерације ватрогасаца Француске, описао је ситуацију као веома тешку и да је пожар огромних размјера.
"То је као борба Давид против Голијата. Мали смо, али имамо добру стратегију", рекао је он.
(Срна)
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