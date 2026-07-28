Kafa evro, doručak tri: Ova mediteranska destinacija postala je hit za ljetovanje

Interesovanje turista iz regiona za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke pješčane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za ljetovanje.

Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje: koliko zapravo košta ljetovanje u Albaniji tokom 2026. godine? Najveće razlike u cijenama zavise od mjesta i perioda odmora.

Cijene smještaja u apartmanima

Jun: 35–60 evra po noći

Jul: 50–90 evra

Avgust: 70–140 evra

Septembar: 40–70 evra

Najskuplji su Ksamil, Drač, Dermi i Himara. Povoljniji smještaj može se pronaći u Valoni, Sarandi (van centra), Beratu i Đirokastri.

Koliko košta hrana i piće?

Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je riječ o restoranima.

Prosječne cijene obroka:

Doručak: 3–6 evra

Pica: 6–10 evra

Riblji specijalitet: 12–20 evra

Pasta: 7–10 evra

Roštilj: 8–14 evra

Salata: 3–5 evra

Desert: 3–5 evra

Cijene pića:

Espreso: oko 1 evro

Kapućino: 1,5–2 evra

Sok: 1,5–2 evra

Pivo: 2–4 evra

Flaširana voda: oko 0,5–1 evro

Večera za dvije osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji.

Zakup ležaljki i cijene na plaži

Većina plaža ima besplatne zone, ali se ležaljke naplaćuju.

Dvije ležaljke + suncobran: 8–15 evra

Premijum plažni klubovi: 18–25 evra

Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni dijelovi.

Cijene goriva i putarina

Ako putujete automobilom:

Dizel: oko 1,75–1,90 evra/l

Benzin: oko 1,80–1,95 evra/l

Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim dionicama auto-puta.

Koliki je budžet potreban po osobi?

Ekonomično ljetovanje (7 dana):

Smještaj: 250 evra

Hrana: 120 evra

Plaža: 40 evra

Izlasci i piće: 60 evra

Gorivo ili lokalni prevoz: 70 evra

Ukupno: oko 540 evra

Komforno ljetovanje:

Hotel, restorani svaki dan, izleti i plažni klubovi koštaju između 800 i 1.100 evra po osobi.

Koliko košta ljetovanje za četvoročlanu porodicu?

Primjer za dvije odrasle osobe i dvoje djece tokom sedam dana:

Smještaj: 700 evra

Hrana: 420 evra

Plaža: 80 evra

Gorivo: 170 evra

Ekonomija Cijene sulude: Sa dvije kafe i picom ogulili turiste iz BiH u Hrvatskoj



Sladoledi, pića i sitni troškovi: 180 evra

Izleti: 150 evra

Ukupan budžet: 1.700–2.000 evra

Porodice koje same pripremaju dio obroka u apartmanu mogu uštedjeti između 300 i 500 evra.

Šta obavezno posjetiti?

Ksamil: Najpoznatije plaže sa tirkiznim morem koje često nazivaju "Evropskim Maldivima".

Saranda: Šetalište puno restorana, marina i odličan noćni život.

Butrint: Jedno od najpoznatijih antičkih nalazišta na Balkanu.

Plavo oko (Syri i Kalter): Prirodni izvor nevjerovatne plave boje.

Berat: Grad pod zaštitom UNESKO-a, poznat po tradicionalnim kamenim kućama.

Đirokastra: Istorijski grad sa impresivnom tvrđavom.

Dermi: Jedna od najljepših plaža albanske rivijere.

Nacionalni park Ljogara: Idealno mjesto za panoramske vožnje i fotografije.

Da li je Albanija skuplja nego ranije?

U odnosu na period od prije nekoliko godina, cijene smještaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi.

Ako tražite čisto more, lijepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cijene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora. Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smještaja nekoliko mjeseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cijene niže, a gužve znatno manje, prenosi Bizportal.