Kafa evro, doručak tri: Ova mediteranska destinacija postala je hit za ljetovanje

Autor:ATV redakcija
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Interesovanje turista iz regiona za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke pješčane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za ljetovanje.
Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje: koliko zapravo košta ljetovanje u Albaniji tokom 2026. godine? Najveće razlike u cijenama zavise od mjesta i perioda odmora.
Najskuplji su Ksamil, Drač, Dermi i Himara. Povoljniji smještaj može se pronaći u Valoni, Sarandi (van centra), Beratu i Đirokastri.
Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je riječ o restoranima.
Prosječne cijene obroka:
Večera za dvije osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji.
Većina plaža ima besplatne zone, ali se ležaljke naplaćuju.
Dvije ležaljke + suncobran: 8–15 evra
Premijum plažni klubovi: 18–25 evra
Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni dijelovi.
Ako putujete automobilom:
Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim dionicama auto-puta.
Ekonomično ljetovanje (7 dana):
Hotel, restorani svaki dan, izleti i plažni klubovi koštaju između 800 i 1.100 evra po osobi.
Primjer za dvije odrasle osobe i dvoje djece tokom sedam dana:
Ekonomija
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Porodice koje same pripremaju dio obroka u apartmanu mogu uštedjeti između 300 i 500 evra.
U odnosu na period od prije nekoliko godina, cijene smještaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi.
Ako tražite čisto more, lijepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cijene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora. Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smještaja nekoliko mjeseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cijene niže, a gužve znatno manje, prenosi Bizportal.
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