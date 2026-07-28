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Kafa evro, doručak tri: Ova mediteranska destinacija postala je hit za ljetovanje

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 18:00

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Плажа у Албанији
Foto: Pexels/Prashant Umakanthan

Interesovanje turista iz regiona za Albaniju nastavlja da raste iz godine u godinu. Kristalno čisto Jonsko more, dugačke pješčane plaže, odlična gastronomija i blizina čine ovu zemlju jednom od najtraženijih destinacija za ljetovanje.

Međutim, mnogi se pitaju isto pitanje: koliko zapravo košta ljetovanje u Albaniji tokom 2026. godine? Najveće razlike u cijenama zavise od mjesta i perioda odmora.

Cijene smještaja u apartmanima

  • Jun: 35–60 evra po noći
  • Jul: 50–90 evra
  • Avgust: 70–140 evra
  • Septembar: 40–70 evra

Najskuplji su Ksamil, Drač, Dermi i Himara. Povoljniji smještaj može se pronaći u Valoni, Sarandi (van centra), Beratu i Đirokastri.

Koliko košta hrana i piće?

Albanija je i dalje među najpovoljnijim destinacijama kada je riječ o restoranima.

Prosječne cijene obroka:

  • Doručak: 3–6 evra
  • Pica: 6–10 evra
  • Riblji specijalitet: 12–20 evra
  • Pasta: 7–10 evra
  • Roštilj: 8–14 evra
  • Salata: 3–5 evra
  • Desert: 3–5 evra
  • Cijene pića:
  • Espreso: oko 1 evro
  • Kapućino: 1,5–2 evra
  • Sok: 1,5–2 evra
  • Pivo: 2–4 evra

Flaširana voda: oko 0,5–1 evro

Večera za dvije osobe u dobrom restoranu uglavnom košta između 35 i 55 evra, dok luksuzniji restorani na obali mogu biti skuplji.

Zakup ležaljki i cijene na plaži

Većina plaža ima besplatne zone, ali se ležaljke naplaćuju.

Dvije ležaljke + suncobran: 8–15 evra

Premijum plažni klubovi: 18–25 evra

Na pojedinim skrivenim plažama i dalje postoje potpuno besplatni dijelovi.

Cijene goriva i putarina

Ako putujete automobilom:

  • Dizel: oko 1,75–1,90 evra/l
  • Benzin: oko 1,80–1,95 evra/l

Putarina u Albaniji postoji samo na pojedinim dionicama auto-puta.

Koliki je budžet potreban po osobi?

Ekonomično ljetovanje (7 dana):

  • Smještaj: 250 evra
  • Hrana: 120 evra
  • Plaža: 40 evra
  • Izlasci i piće: 60 evra
  • Gorivo ili lokalni prevoz: 70 evra
  • Ukupno: oko 540 evra

Komforno ljetovanje:

Hotel, restorani svaki dan, izleti i plažni klubovi koštaju između 800 i 1.100 evra po osobi.

Koliko košta ljetovanje za četvoročlanu porodicu?

Primjer za dvije odrasle osobe i dvoje djece tokom sedam dana:

  • Smještaj: 700 evra
  • Hrana: 420 evra
  • Plaža: 80 evra
  • Gorivo: 170 evra
Пица

Ekonomija

Cijene sulude: Sa dvije kafe i picom ogulili turiste iz BiH u Hrvatskoj

  • Sladoledi, pića i sitni troškovi: 180 evra
  • Izleti: 150 evra
  • Ukupan budžet: 1.700–2.000 evra

Porodice koje same pripremaju dio obroka u apartmanu mogu uštedjeti između 300 i 500 evra.

Šta obavezno posjetiti?

  • Ksamil: Najpoznatije plaže sa tirkiznim morem koje često nazivaju "Evropskim Maldivima".
  • Saranda: Šetalište puno restorana, marina i odličan noćni život.
  • Butrint: Jedno od najpoznatijih antičkih nalazišta na Balkanu.
  • Plavo oko (Syri i Kalter): Prirodni izvor nevjerovatne plave boje.
  • Berat: Grad pod zaštitom UNESKO-a, poznat po tradicionalnim kamenim kućama.
  • Đirokastra: Istorijski grad sa impresivnom tvrđavom.
  • Dermi: Jedna od najljepših plaža albanske rivijere.
  • Nacionalni park Ljogara: Idealno mjesto za panoramske vožnje i fotografije.

Da li je Albanija skuplja nego ranije?

U odnosu na period od prije nekoliko godina, cijene smještaja na albanskoj rivijeri porasle su između 40 i 60 odsto tokom glavne sezone. Ipak, Albanija je i dalje povoljnija od velikog broja destinacija u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji, posebno kada se uporede restorani i svakodnevni troškovi.

Ako tražite čisto more, lijepe plaže, kvalitetnu hranu i pristupačnije cijene od većine mediteranskih destinacija, Albanija i ove godine ostaje jedan od najboljih izbora. Najveća ušteda ostvaruje se rezervacijom smještaja nekoliko mjeseci unapred ili odlaskom u junu i septembru, kada su cijene niže, a gužve znatno manje, prenosi Bizportal.

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