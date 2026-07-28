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Ima povrijeđenih: Građevinci napali investitora zbog neisplaćenih plata

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 18:48

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Има повријеђених: Грађевинци напали инвеститора због неисплаћених плата
Foto: Envato/SpaceOak

U Novom Sadu, u Ulici Jovana Popovića, danas oko 13.00 časova došlo je do tuče više osoba kod jednog gradilišta.

Na lice mjesta su izašle ekipe Hitne pomoći i policije.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ima povrijeđenih.

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Do tuče je navodno došlo kada su radnici gradilišta, koji su strani državljani, napali investitora i njegovo privatno obezbjeđenje zbog neisplaćenih zarada, prenosi portal "Nova".

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Tagovi :

Tuča

Radnici

Novi Sad

Sukob

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