Ima povrijeđenih: Građevinci napali investitora zbog neisplaćenih plata

Autor:ATV redakcija
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U Novom Sadu, u Ulici Jovana Popovića, danas oko 13.00 časova došlo je do tuče više osoba kod jednog gradilišta.
Na lice mjesta su izašle ekipe Hitne pomoći i policije.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ima povrijeđenih.
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Do tuče je navodno došlo kada su radnici gradilišta, koji su strani državljani, napali investitora i njegovo privatno obezbjeđenje zbog neisplaćenih zarada, prenosi portal "Nova".
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