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Ko je Poljak uhapšen zbog vandalizma u Međugorju: Pješačio 4.500 kilometara

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ATV redakcija
28.07.2026 18:32

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Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара
Foto: Avaz

Poljak Bartlomjej Vlodžimjež Krakovjak, koji je uhapšen zbog sumnje da je zapalio spoljašnji dio oltara crkve Svetog Jakova i oskrnavio Gospin kip u Međugorju, ranije je bio poznat kao hodočasnik koji je pješke prešao više od 4.500 kilometara od Varšave do ovog hercegovačkog svetišta.

Njegovo ime dospjelo je u centar pažnje nakon što ga je policija povezala s vandalskim napadom koji je šokirao vjernike u Međugorju.

Prema navodima istražilaca, uz oštećene vjerske objekte pronađene su poruke na poljskom jeziku, dok je Gospin kip bio premazan crnom bojom i ispisan natpisom "Devil in skirt".

U Međugorje je ranije dolazio kao hodočasnik

Krakovjak je prije nekoliko godina privukao pažnju javnosti zbog nesvakidašnjeg hodočašća. Pješke je prešao više od 4.500 kilometara od Varšave do Međugorja, a svoje putovanje dokumentovao je na društvenim mrežama.

Poljski portal Opoka.news objavio je još 2017. godine njegovo svjedočenje u kojem je naveo da je u Međugorje krenuo nakon što mu je dijagnostikovana depresija, tražeći utjehu u vjeri, prenosi Avaz.

Kako je tada ispričao, umjesto odmora na moru ili u planinama, otvorio je Google Maps i odlučio da otputuje upravo u Međugorje.

Njegovo hodočašće tada je predstavljano kao primjer istrajnosti, duboke vjere i lične žrtve.

Vijest o hapšenju izazvala nevjericu

Zbog toga je informacija da se njegovo ime sada dovodi u vezu s vandalizmom izazvala veliko iznenađenje, posebno među vjernicima koji su pratili njegovo hodočašće.

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Na društvenim mrežama mnogi su podsjetili na njegove ranije objave i put do Međugorja, ističući da je teško povjerovati da je riječ o istoj osobi koja je nekada inspirisala hiljade ljudi svojim svjedočenjem vjere.

Istovremeno, pojedini korisnici pozvali su da se, prije donošenja zaključaka, sačekaju rezultati istrage i pravosnažna odluka nadležnih institucija.

Uhapšen kod Ljubuškog

Podsjećamo, osumnjičeni je uhapšen u mjestu Černo kod Ljubuškog, nakon incidenta u Međugorju.

Tereti se da je zapalio spoljašnji dio oltara crkve Svetog Jakova, kao i da je oskrnavio Gospin kip na Podbrdu.

Policija nastavlja istragu svih okolnosti ovog slučaja.

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Tagovi :

Vandalizam

Međugorje

hapšenje

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