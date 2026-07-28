Japan pogodio razoran zemljotres, a potom i jeziva eksplozija - više mrtvih

Američki geološki zavod procijenio je da je zemljotres koji je danas pogodio Kumamoto bio magnitude 6,8 stepeni Rihterove skale.

Zemljotres je prvobitno zabilježen kao potres magnitude 7,1, a Japanska meteorološka agencija i dalje navodi preliminarnu magnitudu od 7,1.

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Procjene magnitude često se naknadno mijenjaju nakon što seizmolozi prikupe i analiziraju dodatne podatke. Zbog toga ponekad prođe nekoliko dana prije nego što stručnjaci postignu saglasnost o konačnoj procjeni magnitude zemljotresa.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak razorne eksplozije.

U eksploziji i urušavanju tržnog centra stradalo više ljudi

Mediji su prethodno javili da je u tržnom centru “Eon” u prefekturi Kumamoto došlo do eksplozije usljed koje se srušio cijeli drugi sprat.

🇯🇵 BREAKING : Footage from Japan Kids crying in the shopping store During Huge 7.1 magnitude of earthquake. https://t.co/D0GAL46NjM pic.twitter.com/fO86UNjeHB — World Updates (@Updatesofwworld) July 28, 2026

Prema najnovijim informacijama, potvrđeno je da je više ljudi poginulo u tržnom centru koji se urušio u Kumamotu, javlja "TV Asahi", pozivajući se na izvor iz policije dok se 20 do 30 osoba vode kao nestale u tržnom centru.

Strahuje se da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama zgrade tržnog centra nakon eksplozije koja se dogodila nakon zemljotresa, prenosi nacionalna televizija TBS, pozivajući se na neimenovane izvore iz lokalne policije.

Kompanija "Eon Mol", koja upravlja tržnim centrom, prethodno je saopštila da je do eksplozije došlo nakon što su zaposleni i kupci već bili evakuisani iz tržnog centra zbog zemljotresa koji je pogodio ovu prefekturu u 16.27 časova po lokalnom vremenu (10.27 po srednjeevropskom vremenu).

Desetine radnika vode se kao nestali

Više osoba se vodi nestalo nakon što se danas urušio dimnjak u fabrici u Kumamotu na jugozapadu Japana nakon zemljotresa, javila je japanska novinska agencija NHK, pozivajući se na Nacionalnu policijsku agenciju.

Policijski izvori navode da je izgubljen kontakt sa između 20 i 30 zaposlenih.

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Navodi se da se incident dogodio u pogonu “Jacuširo” kompanije “Nipon Pejper Industris” koji predstavlja značajan proizvodni objekat na tom području.

Više od 48.000 domaćinstava trenutno je bez struje

U zemljotresu je povrijeđeno nekoliko ljudi, a nakon potresa obustavljen je željeznički saobraćaj u regionu Kjušu, uključujući linije brzog voza Šinkansen, saopštila je železnička kompanija Kjušu, prenijela je ranije danas agencija Kjodo.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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Nadležni su potvrdili da nisu pronađene nepravilnosti u nuklearnim elektranama Genkai u prefekturi Saga i Sendai u prefekturi Kagošima i da se nivoi zračenja oko mernih stanica nisu pogoršali.

Prema podacima lokalne kompanije “Kjušu elektrik paver” više od 48.000 domaćinstava u tom području trenutno je bez struje, ali snabdevanje električnom energijom se postepeno normalizuje.

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Nuklearna elektrana “Sendai”, koja se nalazi na oko 100 kilometara od epicentra zemljotresa, nije pretrpela nikakva oštećenja, saopštila je Međunarodna agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) pozivajući se na informacije japanskog Regulatornog tijela za atomsku energiju.

(Srpska info)