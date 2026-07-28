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Жена у штиклама прошетала по плићаку: Хит снимак са плаже изазвао бројне коментаре

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:49

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Женске ноге на којима су штикле снимљене у плићаку на пјешчаној плажи.
Фото: Mrki/X/Screenshot

Призор који је забиљежен на једној пјешчаној плажи постао је апсолутни вирални хит, а јавност је остала у шоку. Непозната дама са снимка је имала потпуно необичан стајлинг за плажу.

Док се већина туриста за одмор пакује размишљајући искључиво о удобности, јапанкама и лаганој одјећи, ова госпођа имала је потпуно другачију визију идеалног стајлинга за плажу.

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Док су сви око ње били у купаћим костимима, лежерним комбинацијама и потпуно боси на плажи, она је одлучила да прошета по плићаку у црним салонкама с високом штиклом. Снимак на мрежи X прати духовит натпис: “Госпођа се не постаје, госпођа се рађа”, што је додатно подстакло коментаре на друштвеним мрежама и многима поправило расположење.

Корисници друштвених мрежа наводе да им је ова банална ситуација потпуно поправила дан, као и да видео-снимци из рубрике “Мислио сам да сам све видио” увијек донесу ново изненађење. Многи су одмах почели да се шале на рачун њеног изгледа и става, а посебно се издвојио коментар који је насмијао хиљаде људи: “Изгледа као тенк, а понашање генерала".

Други су, пак, у овом потезу видјели дубоко укорењен менталитет којег се дотична дама, очигледно, не одриче ни на одмору. “Кад те село напусти, али ти село из себе не даш ни под разно”, написао је један корисник, алудирајући на то да штиклама никако није мјесто на пијеску и у плићаку, преноси Блиц жена.

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Било да је ријеч о непримјереном избору или о слободној вољи да свако носи оно што воли, једно је сигурно – снимак је одлично забавио све који су имали прилику да га погледају и пробудио машту корисника друштвених мрежа, који су једва дочекали да овакву сцену прокоментаришу.

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Тагови :

Плажа

Море

стајлинг

обула штикле на плажу

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