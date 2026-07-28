Šokantno otkriće naučnika: Ova opasnost u krvi izaziva srčani udar

Mikroplastika je pronađena u krvi većine žrtava srčanog udara. Nova studija italijanskih naučnika otkriva zabrinjavajuću vezu između plastičnih čestica i srčanih oboljenja.

Pacijenti koji su doživjeli ozbiljan srčani udar imali su značajno veće koncentracije mikroplastike i nanoplastike u krvi u poređenju sa osobama koje imaju stabilne srčane probleme, pokazalo je novo istraživanje italijanskih naučnika.

Istraživači su analizirali uzorke krvi iz koronarnih arterija kod 61 pacijenta kojima je rađena koronarna angiografija – procedura kojom se pregledaju krvni sudovi srca.

Rezultati su pokazali da je kod čak 84 odsto pacijenata sa akutnim i teškim infarktom pronađena mikroplastika ili nanoplastika u krvi. Poređenja radi, plastične čestice pronađene su kod oko 40 odsto osoba sa hroničnim srčanim bolestima, dok su kod osoba sa zdravim koronarnim arterijama bile prisutne kod oko 32 odsto slučajeva.

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Studiju su sproveli istraživači predvođeni dr Rafaeleom Marfelom sa Univerziteta Kampanija Luiđi Vanviteli u Napulju, a rezultati su objavljeni u časopisu European Heart Journal.

Najčešće pronađena plastika iz kesa i flaša

Među najčešće detektovanim materijalima bio je polietilen, plastika koja se široko koristi za proizvodnju kesa, ambalaže i plastičnih flaša. Ovaj materijal pronađen je kod čak 97 odsto pacijenata kod kojih su otkrivene plastične čestice.

Stručnjaci navode da ovo istraživanje doprinosi sve većem broju dokaza koji ispituju moguću ulogu mikroplastike u razvoju bolesti srca. Međutim, važno je naglasiti da rezultati ne dokazuju da plastika direktno izaziva infarkt.

"Ovo istraživanje pokazuje povezanost, ali ne može da dokaže uzročno-posljedičnu vezu", upozoravaju stručnjaci.

Pušenje dodatno komplikuje rezultate

Istraživači ističu da na rezultate mogu uticati i drugi faktori iz životne sredine. U ovoj studiji, pušenje se pokazalo kao najjači faktor povezan sa prisustvom plastičnih čestica u krvi.

Stručnjaci upozoravaju da su i pušenje i zagađenje vazduha povezani sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali i većom izloženošću mikroplastici, zbog čega nije lako precizno odrediti koliko sam uticaj plastike doprinosi riziku.

Kako smanjiti izloženost mikroplastici?

Iako još nije poznato koliko mikroplastika utiče na zdravlje srca, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih promjena:

plastične posude za čuvanje hrane zamijeniti staklenim ili keramičkim,

ne zagrijavati hranu u plastičnoj ambalaži,

smanjiti korišćenje plastičnih flaša za vodu,

izbjegavati jednokratnu plastičnu ambalažu, posebno kada je izložena toploti.

Smanjenje izloženosti mikroplastici, kako navode stručnjaci, trebalo bi posmatrati kao dio šireg zdravog načina života koji uključuje pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, prestanak pušenja i kontrolu faktora rizika za bolesti srca, prenosi Njujork post.