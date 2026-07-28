Vidović: Najavljen dolazak ozbiljnih američkih partnera

Republika Srpka konstantno radi i ulaže, a dokaz za to su i najnoviji pregovori sa jednom američkom kompanijom sa kojom su predstavnici Vlade Srpke danas pregovarali.

Predstavnici Vlade Srpske i jedne američke kompanije razgovarali su o ulaganjima u Srpsku. Ova kompanija je, kaže ministarka finasija, Zora Vidović, zaintersovana za ulaganja u različite projekt.

- Jedna ozbiljna delegacija, jevrejska banka, doći će u septembru u Srpsku. Mi smo njima već poslali protokol da definišemo kako ćemo raditi i ja očekujem da će nam to u narednim godinama oni biti jedan značajan partner. Jer kada imate saradnika s koim se međusobno poznajete, onda je mnogo lakše raditi - rekla je Vidović za RTRS.

Kako je navela, smatra da su predstavnici ove kompanije veoma ozbiljni te da će u narednom periodu zajedno sa njima Srpska napraviti ozbiljan posao.