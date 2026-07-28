Hoće li Banjaluka vraćati građanima PDV od lijekova?

Pokret sigurna Srpska (PSS) pokrenuo je inicijativu "Zdravlje bez poreza" kojom se traži ukidanje PDV-a na lijekove. Banjaluka, na čijem čelu je lider PSS-a Draško Stanivuković, će prihodovati 100 miliona KM upravo od PDV-a i akciza na gorivo. Ministar finansija u Savjetu ministara Srđan Amidžić predlaže da gradska administracija iskoristi taj novac i građanima vrati PDV na kupljene lijekove i akcize na gorivo.

"Banjaluka će dobiti skoro 100 miliona KM od PDV-a i akciza. Zoran Tegeltija, direktor UIO, skupi neki novac i podijeli ga na Republiku Srpsku i FBiH. Gospođa Zora Vidović u ministarstvu finansija, dio zadrži za republički budžet, a dio podijeli opštinama od PDV-a i akciza. Po toj vertikali do Banjaluke dođe 100 miliona KM. Imam prijedlog za gradsku administraciju u Banjaluci, neka vrate svakome PDV za lijekove ko donese račun u sobu 16. Oni su svakako dobili dio PDV-a", poručuje Amidžić.

Srđan Amidžić

On kaže da se treba postaviti pitanje kako se isplaćuju plate i penzije, i pita se kako neki pojedinac može predložiti da sam sebi smanji prihod, a poveća rashod.

"Pokrećem inicijativu da svako ko dođe u sobu 16 sa fiskalnim računom da je kupio lijek na području Banjaluke, vratite mu PDV. Pošto su za ukidanje akciza, svako ko kupi litar bilo kog goriva, neka dođe i neka mu vrate 70 feninga. Je l' to pošteno? Evo SNSD je zao, ne razumije građane, neke druge razumiju. Hoćemo li ići u Banjaluci i tražiti da se vrati novac? Uzmeš 100 miliona PDV-a i akciza i onda pričaš kako to treba ukinuti. Pa vrati ti. Javno pozivam sve partije koje gdje su na vlasti, načelnici u gradonačelnici koji nisu iz SNSD-a i koji su uzeli u šest godina milijardu KM od PDV-a i akciza, da vrate novac. Pozivam Banjaluku da vrati 30 miliona i da vrate građanima koji su kupovali lijekove i gorivo".

Poručuje da opozicionari, ako su iskreni, ovo mogu da sprovedu: "Pokažite u Banjaluci, Šamcu, Bijeljini, Tesliću, Istočnoj Ilidži da se može. Neka tih šest opština budu perjanice Republike Srpske, neka odvoje 35 odsto onoga što dobiju od Republike Srpske i podijele narodu. Ako ne isplate i ne vrate ovo o čemu pričaju, onda lažu. To je novac koji se njima uplati i oni raspolažu tim novcem. Vlada im svaki mjesec uplati dio novca od PDV-a i akciza. Što ne vraćaju građanima iz svog opštinskog budžeta kojim raspolažu?".

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"Lažu vas sve. Ako ja lažem, neka tih šest opština prve počnu vraćati novac. Dakle, Zoran Tegeltija uplati Zori Vidović, Zora Vidović uplati Drašku Stanivukoviću, Marinku Božoviću, Milanu Miličeviću i tako dalje. Svi oni imaju pare od PDV-a i akciza, ali ga ne daju. Nego kažu hajde ti Zoro", poručuje Amidžić.

Inicijativa "Zdravlje bez poreza"

PSS je u Banjaluci juče, 27. jula, organizovao prikupljanje potpisa za građansku inicijativu "Zdravlje bez poreza" kojom traže ukidanje PDV-a na lijekove i ortopedska pomagala, smanjenje PDV-a na osnovne životne namirnice, kao i veće poreze na luksuz.

Generalni sekretar PSS-a Nebojša Drinić poručio je da je nakon početka akcije u Zvorniku prikupljanje potpisa nastavljeno u Banjaluci, te da će u narednim danima biti organizovano i u drugim gradovima Republike Srpske.

Nebojša Drinić

Navodna peticija pod nazivoom "Zdravlje bez poreza", koju je pokrenuo PSS, nema apsolutno nikakve veze da brigom za stanovništvo, niti sa ukidanjem PDV-a na određene proizvode, već isključivo sa prikupljanjem ličnih podataka građana zarad interesa ove stranke, saopšteno je iz SNSD-a.

Ukazali su da peticija nema nikakvu svrhu, osim da PSS dođe do podataka ljudi koje će potom besomučno pozivati stranački aktivisti.

"Riječ je o čistoj spekulaciji, jer do izbora ima dva mjeseca i ne postoji ni teoretska mogućnost da se sprovede procedura, čak i da postoji volja kod stranaka iz Federacije", istakli su iz SNSD-a.

Podsjetili su da je SNSD više puta inicirao smanjene i ukidanje poreza na osnovne životne namirnice, ali nikada nije bilo volje i saglasnosti iz FBiH.

"Svaki pojedinac ima pravo da svoje lične podatke učini dostupnim kome on hoće, ali je naše da upozorimo na opasnost od zloupotreba i posljedice koje mogu proizaći. Na svakom čovjeku je da uradi kako misli da treba", poručili su iz SNSD-a.