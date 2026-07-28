Eksplozija u tržnom centru u Japanu nakon zemljotresa, ljudi zarobljeni

Snažan zemljotres magnitude 7,1 stepen Rihterove skale pogodio je jugozapadni Japan, a nekoliko ljudi je zarobljeno u tržnom centru gdje je, prema izvještajima lokalnih medija, odjeknula i eksplozija.

Zemljotres se dogodio u unutrašnjosti ostrva Kjušu u 16:27 po lokalnom vremenu. Vlasti su izdale uputstva da više od 150.000 ljudi ode u centre za evakuaciju, javlja Bi-Bi-Si .

Urušavanje zgrade i zarobljeni ljudi

Službe za vanredne situacije potvrdile su da je veliki broj ljudi zarobljen u tržnom centru Aeon u regionu Kumamoto. Situacija je posebno teška u gradu Kašima, gdje se srušio drugi sprat tržnog kompleksa.

🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes



Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.



NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

„Mnogo ljudi je ostalo zarobljeno unutra“, saopštila je lokalna vatrogasna služba.

Povrijeđeni i obim štete

„Još uvijek procjenjujemo obim povreda i materijalne štete, ali sam obavještena da već ima povređenih“, rekla je premijerka Sanae Takaiči u utorak. Nacionalna televizija NHK je izvestio da je oko desetak ljudi povređeno u domu za stare i da je najmanje 50 ljudi potražilo medicinsku pomoć u bolnici. Snimci NHK-a prikazuju napukle puteve i mostove i nekoliko zgrada u plamenu.

Reakcija i upozorenja vlade

Glavni sekretar japanskog kabineta Minoru Kihara rekao je da su sve službe za vanredne situacije, uključujući Japanske snage samoodbrane, vatrogasce i obalsku stražu, poslate na lice mjesta.

Insane footage from inside a Costco in Japan during today’s powerful earthquake.



Shelves collapsing, pallets shifting, products raining down and people scrambling for cover in real time. Warehouse stores are one of the worst places to be when the ground starts moving like that.… — Louis Montoya (@montoyalouis1) July 28, 2026

„Pozivamo stanovnike u područjima gdje su potresi bili najjači da pažljivo prate obavještenja o evakuaciji koja su lokalne vlasti izdale putem radija, televizije i interneta i da ostanu mirni“, rekao je Kihara. Železnički saobraćaj je bio u prekidu, a hiljade domaćinstava je ostalo bez struje.

BREAKING: Police report sound of blast at shopping mall after Japan earthquake, unclear if any injuries pic.twitter.com/fEl18YVEYa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Upozorenje na cunami je kratko bilo na snazi, ali je ukinuto u roku od sat vremena. Meteorološka agencija je upozorila na mogućnost jakih naknadnih potresa jer je hipocentar zabeležen na maloj dubini od samo 10 kilometara. Japan je jedna od seizmički najaktivnijih zemalja na svijetu i godišnje bilježi oko 1.500 zemljotresa.

(indeks)