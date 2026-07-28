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"Kako su u poslovnim knjigama evidentirani osnivački ulozi entiteta"

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 11:35

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Sanja Vulic
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje Upravnom odboru i Upravi Centralne banke BiH kako su, u skladu sa važećim računovodstvenim standardima, u poslovnim knjigama ove banke evidentirani osnivački ulozi entiteta?

Ona je podsjetila da je troškove osnivanja glavnih jedinica i filijala Centralne banke BiH, u ukupnom iznosu od 4.000.000 KM, finansirala Federacija BiH /FBiH/ u iznosu od 2.666.666 KM /dvije trećine/, a Republika Srpska u iznosu od 1.333.333 KM /jedna trećina/, iz kreditnih sredstava prvog stendbaj aranžmana Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, odobrenog 1998. godine.

Vulićeva je navela da članom 25 Zakona o Centralnoj banci BiH kapital ove banke ima vrijednost od 25 miliona KM.

Početni kapital, navela je, uplaćen je Centralnoj banci BiH 1998. godine od FBiH u iznosu od 16.666.666 KM /dvije trećine/ i Republike Srpske u iznosu od 1.333.333 KM /jedna trećina/, iz kreditnih sredstava prve tranše stendbaj aranžmana MMF-a.

Memorandumom Savjeta ministara utvrđeno je da FBiH servisira dvije trećine, a Republika Srpska jednu trećinu duga po ovom kreditu, koji je iskorišten za obezbjeđivanje početnog kapitala i osnivanje glavnih jedinica i filijala Centralne banke BiH.

Obaveze po ovom kreditu, uvećane za pripadajuću kamatu i troškove, otplaćene su MMF-u tokom 2001, 2002. i 2003. godine, ističe se u poslaničkom pitanju.

Vulićeva je napomenula da se Ministarstvo finansija Republike Srpske u više navrata, tokom 2001, 2003. i 2005. godine, obraćalo institucijama BiH - Ministarstvu finansija i trezora i Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, te Centralnoj banci BiH, zahtijevajući da se uložena sredstva Srpske u ovu banku evidentiraju kao učešće Srpske u početnom kapitalu Centralne banke BiH, sa svim pravima koja joj po tom osnovu pripadaju, kao i da se riješi pitanje finansiranja troškova osnivanja filijala i glavnih jedinica Banke.

Ona je ukazala da su uložena sredstva Republike Srpske evidentirana u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Glavnoj knjizi trezora, na poziciji "Ostali dugoročni plasmani i akcije", kao uložena sredstva u početni kapital Centralne banke BiH, prenosi Srna.

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Sanja Vulić

FBiH

Republika Srpska

Centralna banka BiH

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