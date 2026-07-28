Da li je vozačka dozvola iz BiH priznata u inostranstvu? Evo gdje važi i kada

Vozačke dozvole B kategorije izdate u BiH priznate su u zemljama koje primjenjuju Bečku konvenciju ili imaju zajednički sporazum sa BiH o uzajamnom priznavanju.

Položili ste vozački ispit za B kategoriju. Nakon nekog vremena odlučite da putujete van granica BiH, ali da li ste se nekada zapitali u kojim zemljama možete se možete slobodno kretati sa vozačkom dozvolim iz BiH.

Iz Ministarstva komunikacija i transport BiH kažu da BiH nema zvaničan spisak država koje priznaju vozačku dozvolu B kategorije izdatu u Bosni i Hercegovini.

“Vozačka dozvola B kategorije izdata u Bosni i Hercegovini u pravilu priznaje u državama koje primjenjuju Bečku konvenciju o drumskom saobraćaju ili sa Bosnom i Hercegovinom imaju zaključen odgovarajući bilateralni sporazum. Međutim, uslovi i obim njenog korištenja (trajanje važenja tokom privremenog boravka, obaveza zamjene nakon sticanja prebivališta, potreba posjedovanja međunarodne vozačke dozvole i dr.) uređeni su propisima države u kojoj se vozačka dozvola koristi, zbog čega se prije putovanja preporučuje provjera važećih propisa te države”, kažu iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Kada je potrebna međunarodna dozvola?

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) predstavlja dokument koji služi kao prevod nacionalne dozvole i koristi se u zemljama koje je zahtijevaju. Ipak, vozači sa dozvolim iz BiH mogu za vrijeme privremenog boravka u pojedinim zemljama koristiti važeću BiH dozvolu, bez obaveze posjedovanja međunarodne.

Društvo "Vozačke dozvole iz BiH važiće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima"

Prema informacijama Ministarstva komunikacija i transporta BiH, bez međunarodne dozvole možete voziti u Njemačkoj (do 185 dana, bez obzira na to da li je vozilo registrovano u BiH ili Njemačkoj), Turskoj (do šest mjeseci od dana ulaska u zemlju), Švajcarskoj, Danskoj i Mađarskoj (ako su podaci na vozačkoj dozvoli ispisani latinicom), Bugarskoj, Belgiji, Luksemburgu, Crnoj Gori, Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Poljskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske (Engleska, Vels i Škotska), Irskoj i Srbiji.

U Švedskoj je to moguće pod uslovom da vozačka nije istekla, da odgovara obrascu propisanom Bečkom konvencijom o drumskom saobraćaju i da su podaci navedeni na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku, dok se u Holandiji vozačka dozvola može koristiti do 185 dana, pod uslovom da su kategorije vozila označene u skladu sa Bečkom konvencijom.

Zamjena dozvola bez polaganja

Sa druge strane u ukoliko vam je neophodno da zamijenite dozvolu, moguće je to uraditi i bez ponavljanja vozačkog ispita, ali samo u pojedinim zemljama i određenim uslovima.

“BiH je, radi olakšavanja postupka zamjene vozačkih dozvola, zaključila bilateralne sporazume o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola sa sljedećim državama:

1.Savezna Republika Njemačka-Zajednička izjava o namjeri između Saveznog ministarstva saobraćaja i digitalne infrastrukture Savezne Republike Njemačke i Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine o postupku zamjene vozačkih dozvola, potpisana 27.01.2015. godine (njemačka strana) i 10.02.2015. godine (bh.strana), objavljena u „Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori“, broj 1/15.

2.Republika Sjeverna Makedonija-Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, potpisan 13.09.2017. godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori“, broj 2/18.

3.Republika Turska-Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola, potpisan 16.03.2021. godine, objavljen u „Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori“, broj 10/21.

4.Republika Italija-Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Italije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola, objavljen u „Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori“, broj 9/24. Sporazum se primjenjuje od dana njegovog stupanja na snagu, u skladu s njegovim odredbama”, navode iz ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Važno je napomenuti da pojedine zemlje omogućavaju zamjenu vozačke dozvole BiH za određene kategorije vozila iako sa BiH nemaju poseban sporazum o zamjeni vozačkih dozvola. To su, između ostalih, Austrija, Francuska, Danska i Australija.