Amidžić: Vladi Srpske uplaćeno više od 18 miliona KM, Fortina blokada pala

Vladi Republike Srpske danas je uplaćeno 18 miliona KM iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH, prihoda od 4G mreže i univerzalne mobilne telefonije, rekao je na konferecniji za novinare ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić

„Želim da kažem da se veselim jer pripadam narodu, koji nije spreman na ucjene, koji nije spreman da ćuti, i uvijek je spreman da se bori za ono što mu pripada. Mi smo imali u proteklom periodu jednu situaciju gdje je Ministarstvo komunikacija i transporta na čelu sa ministrom Edinom Fortom blokiralo sredstva, koja pripadaju Republici Srpskoj. Iz kog razloga? Razlog je vrlo jednostavan. Zato što su to sredstva od Republike Srpske i ni jedan drugi“, poručio je Amidžić novinarima.

Kako je naglasio Amidžić, sve gore navedeno se desilo bez bilo kakvog zakonskog osnova ili nečeg drugog, ministar Forto je odlučio da sredstva koja pripadaju građanima Srpske, ti isti građani ne dobiju.

„Već godinu dana nije dozvolio da ta sredstva budu isplaćena. Drago mi je što danas mogu da kažem da upravo taj narod istrajao i da je danas uplaćeno preko 18 miliona KM na račun Vlade Republike Srpske“, kazao je Amidžić, a što je predstavio i na grafikonu.

Grafikon Amidžić

Najveći dio sredstava, od pomenutih 18 miliona KM, 8,5 miliona KM ide za razvoj transportne infrastrukture dok su ostala sredstva vezana ili za određene transformacije u oblasti digitalnog prostora, unapređenje digitalnog prostora ili one stvari vezane za elektronske medije, kako je pojasnio Amidžić.

„To su sredstva, koja su bila od Republike Srpske, ali isto tako sredstva, kojaje ovaj čovjek svojom samovoljom blokirao i nije želio da pusti iz nekog, kako sam već rekao, njemu razumljivog, političkog razloga. Naravno, to mu nije prošlo i danas do kraja dana, ova sredstva će biti uplaćena na račun Vlade Republike Srpske“, kazao je Amidžić.

Amidžić se osvrnuo i na blokiranja, koja su se prethodno desila ali uz upornost i istrajnost su realizovana, poput Graničnog prelaza Gradiša, kao i Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

„To je jasna poruka za one ljude u Sarajevu, koji misle da nas mogu da ugase na jedan taster. S druge strane postoje neki opozicioni političari, koji su se ovome gotovo veselili ili ovaj događaj komentarisali na različite načine. Pa se između ostalog tu izdvajao gospodin Marinko Božović, koji je rekao da je BHRT-u uplaćeno 6 miliona KM i da smo tobože mi nešto unutar Republike Srpske popustili. Ono što želim da kažem, takođe, istine radi, BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona KM, ali ne iz budžeta institucija BiH i to jesu sredstva, koja su pripadala BHRT-u, ali na isti način na koji je kolega Forto blokirao ono što propada Republici Srpskoj. Mi smo blokirali nešto što pripada Federaciji i doveli do toga da stvari moraju da funkcionišu nikako drugačije nego po zakonu“, jasan je Amidžić.

Grafikon Amidžić

BHRT je dobio 6 miliona KM, kako kaže Amidžić, ali s druge strane uzevši u obzir da je Republika Srpska je milion i 700 ostalo na računima RAK-a, kojima upravlja naš kadar, kako poručuje Amidžić, izrazio je nadu da će se i ta sredstva „dobaciti“ do Srpske, na kraju ostaje 19,74 miliona KM.

„S obzirom da je kolega Marinko Božović rekao da će pratiti ovaj događaj. Ja se nadam da je ispratio. Nadam se da zna elementarne osnove kada je u pitanju matematika i da razumije da je broj 20 veći od broja 6. Toliko vjerujem da može da isprati, a iskoristiću ovu priliku da mu poručim da smo juče uspjeli da završimo grant EIB-a i između ostalog, u okviru tog granta da su izdvojena sredstva za rekonstrukciju vrela Kasindio i filterskog postrojenja, koja se nalaze u Istočnoj Ilidži. Taj mrski SNSD ne pravi razlike tog tipa i ovom prilikom ga obavještavam da će dobiti grant na osnovu kojega će moći da uradi rekonstrukciju navedenog izvorišta i takođe filterskog postrojenja“, rekao je Amidžić.

Amidžić je naglasio da je u Sarajevu potrebno jedinstvo i status u kome se sa predstavnicima institucija Republike Srpske ne razgovara iz pozicije sile te da se ne odustaje od onoga što je važno za Srpsku.

„Ono na šta sam ponosan, na svoje ljude unutar ministarstva finansija, na čijem čelu se nalazim, kada je u pitanju sam budžet, da u budžetu institucija BiH, nema ni jedna jedina konvertibilna marka za BHRT ili za tzv. institucije kulture. Juče sam na konferenciji rekao da ko u onom dokumentu nađe i jednu marku da ide prema ovim institucijama, ja sam rekao da ću čitav taj budžet kao dokument, pojesti. Oni koji se ne razumiju i oni koji ne znaju da čitaju ni svoje budžete, a ne neke druge. Njih pozivam da ne komentarišu stvari i da ne zloupotrebljavaju svoju poziciju i obmanjuju javnost“, poručuje Amidžić.

Ovdje se radi o vanbudžetskim sredstvima, kako napominje Amidžić, koja se pojavljuju kao višak prihoda, nadrashodno kada je u pitanju Regulatorna agencija za komunikacije te omjer snaga ili onoga što jeste, a to je da je BHRT dobio 6 miliona KM, a s druge strane Republika Srpska gotovo 20 miliona KM.

„Još jednom pozivam na jedinstvo i na sabornost, posebno kada je u pitanju naše djelovanje u Sarajevu i institucijama kada je u pitanju Sarajevo jer samo na takav način možemo da dođemo do svoga, a i ako ne budemo imali tu partnere kada je u pitanju opozicija, evo i ovo je danas dokaz da kroz istrajnost možete da dođete do onoga što vama pripada, samo morate da sačekate pravi momenat. Neko je htio zaustaviti projekte u Republici Srpskoj, razvoj putne infrastrukture, razvoj medijskog prostora, uspori procese digitalne transformacije u nekim sektorima, nažalost kolegi Forti to nije uspjelo, a kako sam već jednom rekao, sve što su pokušali blokirati, mi smo našli načina da odblokiramo i ova sredstva će danas biti uplaćena na račun Vlade Republike Srpske“, poručuje Amidžić.

Amidžić je ovim putem pozvao kolegu Marinka Božovića da za dodatne finansijske savjete zaprati Instagram stranicu SNSD-a sa kog, kako kaže, možda nešto i nauči pa i u Istočnoj Ilidži počne da realizuje neke ozbiljnije projekte.