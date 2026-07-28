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Temperature do 40 stepeni: Do 8. avgusta toplotni talas u Srbiji

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 16:06

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Температуре до 40 степени: До 8. августа топлотни талас у Србији
Foto: Pexel/Boris Hamer

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju potrajaće do 8. avgusta, a vrhunac tropskih vrućina očekuje se početkom sljedeće nedjelje kada će temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostizati i do 40 stepeni, rekla je meteorološkinja Aleksandara Travica iz RHMZ.

Ona je za Tanjug izjavila da ima izgleda da bi eventualno 8. ili 9. avgusta moglo da dođe do promjene vremena, a samim tim i pada temperature.

"Za sad djeluje da bi tokom sljedeće nedjelje, eventualno 4. 5. 6. pa čak i 7. avgusta mogli da imamo veoma visoke temperature", rekla je Travica i dodala da u ovom trenutku nije moguće proceniti da li će tokom ovog toplotnog talasa doći do obaranja temperaturnih rekorda.

Istakla je da sa visokim temperaturama u toku dana dolaze i visoke temperature u toku noći, tako da se očekuje da će u većini većih gradova temperature tokom noćnih sati biti malo iznad 20 stepeni, što se, kako je navela, može podvesti pod "tropske noći".

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Na pitanje kako ljudi da se zaštite tokom toplih dana i velikih vrućina, Travica je rekla da je najvažnije da se poštuje preporuka da se bez preke potrebe ne izlazi za vrijeme najtoplijih dijelova dana.

"Znači tamo negdje od 11 sati pa do sad već 18.00 sati ne bi trebalo izlaziti ako baš ne morate", navela je meteorolog.

Govoreći o uzrocima nastajanja i učestalosti toplotnih talasa tokom posljednjih godina, Travica je naglasila da se oni mogu pripisati, između ostalog, i klimatskim promjenama.

"Mogli smo da vidimo i ovog juna, kao i prošlog, kao i pretprošlog, gdje smo isto imali posljednju sedmica juna da je bila izuzetno topla, toplotne talase što se svakako može pripisati klimatskim promjenama. Za sad imamo 2024. kao jednu od najtoplijih godina", navela je ona.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je i na niske vodostaje velikih rijeka, a Travica upozorava da se očekuje pogoršanje situacije.

Takođe, dodala je da tokom tropskih vrućina raste opasnost od šumskih požara.

"Sa sve višim temperaturama i dužim sušnim periodom, opasnost od požara sve više raste", navela je ona.

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Tagovi :

toplotni talas

Srbija

vrućine

Temperatura

RHMZ

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