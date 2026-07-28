Posljednji oproštaj od Olivere Katarine: Sin Mane slomljen od bola

Legendarna jugoslovenska umjetnica Olivera Katarina preminula je u 87. godini života, ostavivši iza sebe neutješnog sina i brojne prijatelje. Umjetnica impozantne karijere biće sahranjena danas na Novom groblju u Beogradu.

Sahrana Olivere Katarine održaće se sa početkom u 12.30 časova, a velika umjetnica biće sahranjena u Aleji zaslužnih građana.

Neutješni sin Mane već je stigao na Novo groblje sa cvijećem u rukama.

Posljednja želja velike dive

Olivera Katarina, velika umjetnica čiji su lik i djelo obilježili kinematografiju bivše Jugoslavije, u jednom od svojih intervjua otkrila je da ne želi raskošan ispraćaj.

„Moj će sin već naći neko mirno mjesto gdje će me posjećivati“, rekla je umjetnica.

Kada su je upitali da li želi da joj neko održi govor nad grobom, Olivera Katarina je odgovorila kratko i jasno:

„Bez govora, molim.“

(B92)