Bijeljincu oduzet ”porše” zbog obijesne vožnje

Bijeljinska policija privremeno je oduzela automobil ”porše” od B.K. zbog ponavljanja obijesne vožnje, dok je vozač uhapšen zbog vožnje pod dejstvom opijata.

U PU Bijeljina navode da su policijski službenici 27. jula na području Grada Bijeljina zaustavili ”porše” kojim je upravljao B.K.

”Provjerama u raspoloživim bazama podataka utvrđeno je da je B.K. 24. jula počinio obijesnu vožnju, zbog koje je sankcionisan, da bi isti prekršaj ponovio i 27. jula. Od vozača je privremeno oduzet automobil ”porše”, a ispitivanjem na prisustvo opijata utvrđeno je B.K. vozio pod dejstvom opojnih sredstav zbog čega je lišen slobode”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da će protiv B.K. biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.