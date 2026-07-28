To se ne kvari: Mehaničar nahvalio jedan automobil

Ako je pouzdanost najvažniji kriterijum pri kupovini automobila, mišljenje iskusnog automehaničara može biti veoma korisno.

Džejms Gudhend, britanski mehaničar s dugogodišnjim iskustvom, tvrdi da je Honda među proizvođačima čiji se automobili najrjeđe kvare.

Region Crna Gora rampom šokirala region: Uvode se vize za čak pet zemalja

Prema njegovim riječima, modeli poput Honde Sivik i Džez poznati su po kvalitetnoj izradi, pouzdanim motorima i dugotrajnosti.

Kao primjer navodi Hondu stariju od 20 godina koja je prešla približno 320.000 kilometara, a čiji motor i dalje radi bez većih problema.

"Kada bi svi vozili Hondu, ostao bih bez posla", rekao je Gudhend, ističući da japanski proizvođač ima vrhunske inženjere te da njegovi automobili rijetko dolaze u radionicu zbog ozbiljnih kvarova.

Privatno ipak ne vozi Hondu

Zanimljivo je da Gudhend privatno ne vozi automobil ovog proizvođača.

Njegov svakodnevni automobil je Volvo V90, dok u garaži ima i 15 godina star BMW M3, koji vozi isključivo zbog uživanja.

Auto-moto Majstor savjetuje da prije puta obavezno uradite ovaj kratak pregled automobila

Ipak, kada je riječ o pouzdanosti i troškovima održavanja, prednost daje Hondi.

Džez redovno među najpouzdanijim modelima

Njegovo mišljenje potvrđuju i brojna istraživanja pouzdanosti automobila.

Honda Džez već godinama zauzima visoka mjesta na listama najpouzdanijih vozila u svojoj klasi, prenosi "Raport.ba".

Poznata je po jednostavnoj konstrukciji, izdržljivim benzinskim motorima i relativno malom broju ozbiljnijih kvarova.

Svijet Putin potpisao novi dekret i izdao nalog Vladi

Iako nikada nije ostvarila prodajne rezultate poput konkurenata kao što su Volksvagen Polo ili Opel Korsa, Džez je stekla veoma dobru reputaciju među vlasnicima koji traže praktičan, ekonomičan i dugotrajan automobil.

Naravno, ni najpouzdaniji model neće dugo trajati bez redovnog održavanja.

Pravovremena zamjena ulja, filtera i potrošnih dijelova, kao i pažljiv način vožnje, i dalje su ključni za dug život svakog automobila.