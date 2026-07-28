To se ne kvari: Mehaničar nahvalio jedan automobil

Autor:ATV redakcija
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Ako je pouzdanost najvažniji kriterijum pri kupovini automobila, mišljenje iskusnog automehaničara može biti veoma korisno.
Džejms Gudhend, britanski mehaničar s dugogodišnjim iskustvom, tvrdi da je Honda među proizvođačima čiji se automobili najrjeđe kvare.
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Prema njegovim riječima, modeli poput Honde Sivik i Džez poznati su po kvalitetnoj izradi, pouzdanim motorima i dugotrajnosti.
Kao primjer navodi Hondu stariju od 20 godina koja je prešla približno 320.000 kilometara, a čiji motor i dalje radi bez većih problema.
"Kada bi svi vozili Hondu, ostao bih bez posla", rekao je Gudhend, ističući da japanski proizvođač ima vrhunske inženjere te da njegovi automobili rijetko dolaze u radionicu zbog ozbiljnih kvarova.
Zanimljivo je da Gudhend privatno ne vozi automobil ovog proizvođača.
Njegov svakodnevni automobil je Volvo V90, dok u garaži ima i 15 godina star BMW M3, koji vozi isključivo zbog uživanja.
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Ipak, kada je riječ o pouzdanosti i troškovima održavanja, prednost daje Hondi.
Njegovo mišljenje potvrđuju i brojna istraživanja pouzdanosti automobila.
Honda Džez već godinama zauzima visoka mjesta na listama najpouzdanijih vozila u svojoj klasi, prenosi "Raport.ba".
Poznata je po jednostavnoj konstrukciji, izdržljivim benzinskim motorima i relativno malom broju ozbiljnijih kvarova.
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Iako nikada nije ostvarila prodajne rezultate poput konkurenata kao što su Volksvagen Polo ili Opel Korsa, Džez je stekla veoma dobru reputaciju među vlasnicima koji traže praktičan, ekonomičan i dugotrajan automobil.
Naravno, ni najpouzdaniji model neće dugo trajati bez redovnog održavanja.
Pravovremena zamjena ulja, filtera i potrošnih dijelova, kao i pažljiv način vožnje, i dalje su ključni za dug život svakog automobila.
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