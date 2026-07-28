Pad cijene nafte nastavljen

Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Globalne cijene nafte danas su smanjene za više od dva odsto, a cijena barela nafte "brent" je ispod 84 dolara prvi put od sredine mjeseca, pokazali su podaci sa tržišta.

Cijena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu. Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu. Ciena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu. Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu, prenosi Srna.

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