Pad cijene nafte nastavljen

Autor:ATV redakcija
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Globalne cijene nafte danas su smanjene za više od dva odsto, a cijena barela nafte "brent" je ispod 84 dolara prvi put od sredine mjeseca, pokazali su podaci sa tržišta.
Cijena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu.
Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu.
Ciena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu.
Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu, prenosi Srna.
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