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Pad cijene nafte nastavljen

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 10:09

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Globalne cijene nafte danas su smanjene za više od dva odsto, a cijena barela nafte "brent" je ispod 84 dolara prvi put od sredine mjeseca, pokazali su podaci sa tržišta.

Cijena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu.

Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu.

Ciena oktobarskih fjučersa nafte "brent" jutros je smanjena za 2,34 odsto i sada iznosi 83,86 dolara po barelu.

Septembarski fjulersi VTI smanjeni su za 2,28 odsto, na 80,73 dolara po barelu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Nafta

pad cijena nafte

ekonomija

brent

Barel nafte

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