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Iran postavio ultimatum za otvaranje Ormuza

29.07.2026 07:43

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Иран поставио ултиматум за отварање Ормуза
Foto: Tanjug/AP

Iran je predložio Omanu privremeni plan za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, prema kojem bi jedan pravac saobraćaja prolazio kroz iranske vode, a deo suprotne rute bi takođe bio u iranskim vodama.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi je za iransku državnu televiziju rekao da je Teheran odbio raniji predlog Omana o ravnopravnoj podeli tranzitnih ruta, uz obrazloženje da takvo rješenje ne odgovara bezbjednosnim zahtjevima Irana dok se ne postigne dugoročna regionalna stabilnost.

Garibabadi je upozorio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren ukoliko Maskat odbije iranski predlog, prenosi Rojters.

Dodao je da Iran više ne priznaje šemu razdvajanja pomorskog saobraćaja (TSS) koju je usvojila Međunarodna pomorska organizacija, tvrdeći da se ona uglavnom nalazi u vodama Omana i da ne omogućava Teheranu dovoljnu kontrolu nad brodovima koji prolaze kroz moreuz.

Prema njegovim riječima, tradicionalna ruta kroz sredinu moreuza trenutno nije u upotrebi zbog opasnosti od mina, pa su brodovi preusmjereni na sjevernu rutu uz Iran i južnu rutu uz Oman.

"Ovo je pitanje nacionalne bezbjednosti, a ne pokušaj pritiska", rekao je Garibabadi, navodeći da Iran ranije nije osporavao korišćenje TSS rute koja je decenijama bila u omanskim vodama.

Iranski zvaničnik je takođe upozorio da Teheran neće dozvoliti nijednoj trećoj zemlji, čak i ako je pozove Oman, da učestvuje u uklanjanju mina iz Ormuskog moreuza.

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Iran

Hormuški moreuz

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