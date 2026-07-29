SAD i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku; Teheran: Ne prihvatamo pritisak SAD

Predsjednik SAD Donald Tramp i premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarali su u Vašingtonu o situaciji na Bliskom istoku, prije svega o Iranu i bezbjednosti regiona. Bijela kuća je sastanak ocijenila kao "pozitivan i produktivan", dok je Netanjahu naveo da je to bio jedan od najboljih razgovora koje su dvojica lidera ikada imala.

Sukobi na Bliskom istoku nastavljeni su novim napadima, dok su Iran i Sjedinjene Američke Države razmijenili oštre poruke.

Teheran tvrdi da su u nedavnim američkim udarima oštećeni infrastrukturni objekti, uključujući mostove, tunele i aerodrom u Bušeru, dok predsjednik SAD Donald Tramp upozorava da će Vašington preduzeti nove mjere ukoliko ne bude postignut dogovor.

U intervjuu za Foks njuz, Tramp je rekao da Sjedinjene Američke Države imaju mogućnost da unište ključnu infrastrukturu Irana, uključujući elektrane i mostove, ukoliko Teheran ne prihvati sporazum.

Iz Irana odgovaraju da neće dozvoliti da SAD određuju kada će rat početi ili biti završen i poručuju da će Teheran nastaviti da djeluje u skladu sa svojim nacionalnim interesima.

Uprkos oštrim porukama između Vašingtona i Teherana, diplomatski kontakti nastavljeni su u Bijeloj kući, gdje se predsjednik SAD Donald Tramp sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Bijela kuća je susret ocijenila kao "pozitivan i produktivan", dok je Netanjahu naveo da je to bio jedan od najboljih razgovora koje su dvojica lidera ikada imala.

Prema njegovim riječima, razgovor je protekao u atmosferi pune saradnje, a teme su bile zajednički cilj da Iranu ne bude dozvoljeno da posjeduje nuklearno oružje, kao i pitanja važna za bezbjednost i budućnost Izraela.

Na jugu Libana nastavljene su tenzije. Izraelski dron pogodio je stambeni objekat u oblasti Nabatijeh el Fauki, dok su mirovne snage UN saopštile da su u pograničnom području pronašle više od četiri tone eksploziva.

Istovremeno, jemenski Huti zaprijetili su proširenjem sukoba sa Saudijskom Arabijom, navodeći da će nastaviti operacije dok, kako tvrde, ne bude okončana blokada Jemena.

(RTS)