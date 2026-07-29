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Vozači upozorenje! Obustava saobraćaja na Manjači

Autor:

ATV redakcija
29.07.2026 07:43

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Возачи упозорење! Обустава саобраћаја на Мањачи
Foto: ATV

Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ je zadovoljavajuća, uz izuzetak dionica na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a vozačima skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima se savjetuje da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise.

Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas i sutra od 8.00 do 19.00 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići.

Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Iz AMS-a podsjećaju da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

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Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmijenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda mini-hidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta.

Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

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Na magistralnom Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani, prenosi Srna.

U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

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Manjača

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